După ce și-a demis selecționerul în urma debutului dezastruos de la Cupa Mondială 2026, Tunisia a hotărât să numească repede înlocuitorul! Luni dimineață, Tunisia a fost spulberată de Suedia, scor 1-5, în primul său meci din Grupa F a Mondialului, iar apoi a anunțat înlăturarea lui Sabri Lamouchi (54 de ani), care conducea naționala din ianuarie 2026.

Înlocuitorul acestuia este francezul Herve Renard (57 de ani), care ultima dată s-a aflat pe banca unei alte naționale, a Arabiei Saudite, pe care a pregătit-o în perioada octombrie 2024 – aprilie 2026!

Herve Renard, noul selecționer al Tunisiei

Acesta a fost al doilea mandat al lui Herve Renard pe banca Arabiei Saudite. Prima dată, el a condus naționala, între 2019 și 2023. Atunci, cu Renard pe bancă, Arabia Saudită a produs șocul Mondialului din 2022, în faza grupelor: 2-1 cu Argentina! Apoi însă, a urmat o serie de coșmar: cinci meciuri, cinci înfrângeri, iar Renard a plecat pentru a antrena naționala feminină a țării sale!

După această experiență exotică, Renard s-a întors în Arabia Saudită, în 2024. Și a calificat echipa pentru Mondialul din 2026. După obținerea biletelor pentru turneul final însă, rezultatele au fost slabe. Și, încă din decembrie 2025, s-a vehiculat că Renard va fi pus pe liber. Atunci, francezul a rezistat, totuși, în funcție. Dar soarta sa a fost pecetluită, după amicalele din luna martie: 0-4 cu Egipt și 1-2 cu Serbia

Herve Renard a fost ultima dată selecționerul Arabiei Saudite

Naționala Arabiei Saudite a schimbat selecționerul cu mai puțin de două luni înainte de Cupa Mondială 2026. Federația saudită a decis să renunțe la Herve Renard și să îl numească în locul său pe Giorgos Donis. Donis a semnat un contract valabil până în iulie 2027.

Cu turneul final la ușă, oficialii au hotărât să mizeze pe experiența lui Donis în fotbalul saudit. Până la această numire, acesta o pregătea pe Al Khaleej, echipă aflată la mijlocul clasamentului.

Iată că Renard va fi, totuși, prezent la Cupa Mondială 2026, dar pe banca Tunisiei. Al doilea meci de la turneul final din America, dar primul pentru noul selecționer, va avea loc duminică, 21 iunie, contra Japoniei. Apoi, va urma și întâlnirea cu Țările de Jos, de la 26 iunie.