FCSB speră să facă o ediție mai bună de Superliga României în 2026-2027.

Având în vedere că în ultima perioadă s-a vehiculat că scouterii mai multor echipe din Europa s-au perindat prin România în căutare de jucători, este de așteptat ca în această vară să fie contabilizate și câteva plecări importante din Superliga.

Deși are o situație complicată la FCSB, Octavian Popescu părea vizat de o posibilă mutare. Însă, până la urmă, el va continua, la cum arată lucrurile, la fosta campioană a României.

Nana Falemi crede în Octavian Popescu: ”Dacă muncește, poate face mai mult”

Considerat în trecut principalul produs de export al roș-albaștrilor, fotbalistul în vârstă de 23 de ani traversează o perioadă dificilă, nereușind să se impună în primul 11 nici în ediția 2025-2026. Mulți oameni de fotbal cred că problema nu este lipsa talentului, ci incapacitatea de a menține un ritm ridicat pe parcursul întregului an competițional.

Declinul lui Octavian Popescu, jucător cu șapte selecții la echipa națională a României, este evidențiat clar și de statistici. Cu doar două goluri marcate în sezonul recent încheiat, în 41 de partide, dar perioadă în care a oferit și trei pase decisive, fotbalistul de bandă este departe de cifrele din primii ani ai carierei.

În comparație, cel mai bun sezon al său a fost ediția 2021-2022, pe care a încheiat-o cu 10 goluri marcate în campionat.

Nana Falemi, în emisiunea Poveștile Sport.ro: ”Octavian Popescu nu este înțeles la FCSB”

Însă, Nana Falemi, invitatul lui Andru Nenciu într-o nouă ediție a emisiunii Poveștile Sport.ro, a declarat că, din punctul său de vedere, cu multă muncă Octavian Popescu poate ajunge din nou la statistici foarte bune, la evoluții solide, care să îl aducă la un nivel apropiat de cel arătat în urmă cu mai mulți ani, când impresiona.

”Îmi imaginez că e greu să se exprime la valoarea lui pentru că nu are cine să îl protejeze. Nu are cine să îl apere, să încerce să îl înțeleagă atunci când greșește, prin ce trece. E greu din punctul acesta de vedere, însă trebuie să muncească mai mult!

Munca nu ți-o ia nimeni! Atunci când îți e greu, trebuie să te lași sau să muncești mai mult! Până acum, pentru că are niște ani la Steaua (n.r. – FCSB)... trebuie să muncească mai mult, să se pregătească mai mult”, a spus Nana Falemi în emisiunea Poveștile Sport.ro despre Octavian Popescu, fotbalist cotat la 600.000 de euro de Transfermarkt.