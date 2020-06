Etapa care poate relansa campionatul Germaniei! Bayern Munchen se deplaseaza la una dintre cele mai in forma echipe, iar Haaland revine pe teren Dortmund - Hertha

15:15

Probabil ca e ultima sansa pentru Borussia Dortmund sa mai spere la titlu. Mai sunt cinci etape pana la finalul Bundesligii, iar Bayern Munchen are un avans de 7 puncte in fruntea clasamentului. Dortmund pare singura echipa capabila sa ii mai ajunga pe bavarezi, dar chiar si asa, e foarte greu ca titlul sa mai mearga altundeva decat pe Allianz Arena.

Freiburg - Monchengladbach

Etapa 30 incepe astazi cu meciul dintre Freiburg si Borussia Monchengladbach. Partida este extrem de importanta pentru ambele echipe, care lupta pentru un loc de cupe europene. Gladbach este pe locul 4 si lupta sa ramana acolo pentru a participa in Champions League in sezonul viitor, in timp ce Freiburg este pe locul 8, la 4 puncte de un loc de cupa europeana.

Leverkusen - Bayern

Este meciul in care Borussia Dortmund isi pune toate sperantele. Bayern Munchen este scapata spre titlu si mai are nevoie de trei victorii in ultimele cinci etape pentru a-si asigura acest lucru. Totusi, deplasarea de la Leverkusen din aceasta etapa este unul dintre cele mai grele meciuri ramase pentru bavarezi. Leverkusen este pe val dupa pauza de campionat si are 6 victorii in ultimele 7 etape. Kai Havertz este atuul lui Leverkusen. Tanarul de 20 de ani este intr-o forma extraordinara si a atras deja atentia marilor cluburi din Europa.

Dortmund - Hertha Berlin

Chiar daca Dortmund se uita si la meciul rivalei Bayern, nu trebuie sa neglijeze meciul cu Hertha. Borussia trebuie sa raman pe locul 2 daca nu mai are sanse la titlu, pentru ca doar primele patru locuri asigura prezenta in Liga Campionilor, iar lupta este extrem de stransa. Haaland revine pe teren dupa ce a stat o etapa. Norvegianul s-a accidentat usor la genunchi in derby-ul cu Bayern, iar acum promite sa rupa iar plasele portilor.

Sambata se mai joaca alte trei meciuri. Leipzig vrea sa ramana pe podium dupa meciul de la ultima clasata, Paderborn. Dusseldorf - Hoffenheim si Frankfurt - Mainz completeaza ziua de fotbal din Germania.

Duminica se incheie etapa 30 cu alte trei meciuri, iar cel mai atractiv pare sa fie Werder Bremen - Wolfsburg. Bremen traverseaza un sezon groaznic, este la retrogradare si lupta sa scape de Liga a 2-a, in timp ce Wolfsburg lupta sa ramana pe un loc de Europa League. Unio Berlin - Schalke si Augsburg - Koln incheie etapa din Germania.