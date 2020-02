Borussia Dortmund i-a stabilit pretul lui Jadon Sancho! Cat trebuie sa plateasca SUPER PUTERILE din Premier League pentru a-l readuce in Anglia

Jadon Sancho este unul din cei mai ravniti jucatori in acest moment.

Jadon Sancho (19 ani) este la al doilea sezon in care impresioneaza in tricoul Borussiei Dortmund si marile echipe se bat deja pentru semnatura lui.

In acest sezon are 15 goluri si 16 pase decisive in 28 de meciuri pentru Dortmund. 120 de milioane de euro este pretul fixat de conducerea Borussiei pentru a-i da drumul tanarului jucator, potrivit The Sun.

Jadon Sancho a sosit la Dortmund in august 2017, in schimbul a 10 milioane de euro, cand a fost cumparat de la Manchester City.

In acest sezon este unul dintre cei mai in forma jucatori si este pe radarul unor echipe precum Liverpool, Manchester United, Chelsea, Real Madrid sau Barcelona.

Sancho nu are un salariu de neglijat, dupa ce a semnat prelungirea cu Dortumd, acesta castiga 10 milioane de euro pe sezon.

Potrivit aceleiasi surse, Manchester City are prima optiune pentru a-l cumpara pe Sancho, deoarece exista o clausa in contractul semnat cu Dortmund.