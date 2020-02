Erling Haaland NU POATE sa se opreasca din dat goluri! DIAMANTUL de la Dortmund a ajuns la 7 goluri in 3 meciuri! VIDEO: cum a marcat cu Union

Atacantul norvegian are un inceput fantastic la Dortmund. Fotbalistul a ajuns la 7 reusite in 3 partide dupa transferul de la Salzburg! Haaland a marcat "o dubla" si astazi, impotriva lui Union Berlin.

Jadon Sancho a deschis scorul dupa 13 minute de joc. In minutul 18 Haaland a inscris cu o executie simpla, din fata portii, dupa centrarea lui Julian Brandt.

Dupa ce Reus si Witsel si-au trecut si ei numele pe tabela, Haaland a reusit inca un gol, stabilind scorul final al partidei, 5-0.

Erling Braut Haaland scores again! ⚽️

After scoring early on in the game, then winning a penalty, he rounds his appearance off with another goal.

That’s 7 goals ⚽️ from 8 shots ???? in 3 games ???? for Borussia Dortmund pic.twitter.com/VeKwb9nBtq