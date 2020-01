A intrat direct in INIMA "zidului galben"! Haaland, meci SENZATIONAL pentru Borussia Dortmund: a fost aruncat in lupta in minutul 56 si a scris ISTORIE la debut

Haaland a scris istorie la debutul pentru Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund incepuse meciul dezastruos si in minutul 55 era condusa de Augsburg cu 3-1. In minutul 56 a fost aruncat in lupta Haaland si meciul a luat o turnura incredibila. Atacantul norvegian si-a facut debutul in stil de mare clasa si in minutul 59 a reusit sa marcheze primul gol in tricoul noii echipe.

Doua minute mai tarziu, Jadon Sancho restabilea egalitatea, ca mai apoi Haaland sa iasa din nou la rampa.

Varful adus de la Salzburg a mai marcat inca doua goluri, in minutul 70 si 79 si a reusit tripla la debutul pentru Borussia Dortmund.

Dortmund a reusit sa castige cu 5-3 in deplasare la Augsburg si urca pe locul 4 in Bundesliga.