STIE ce urmeaza! Haaland abia a ajuns la Dortmund, dar viseaza in secret la un alt transfer! Unde vrea sa joace

A ajuns la Dortmund, dar nu si-a luat gandul de la Manchester United. La doar 19 ani, se afla si in atentia altor giganti din Europa.

Fostul jucator al celor de la Salzburg, Erling Haaland, a ajuns la Borussia Dortmund, dupa ce a fost dorit inistent si de Manchester United. Atacantul de 19 ani a reusit un "hattrick" la debutul impotriva celor de la Augsburg, in doar 20 de minute.

Agentul fotbalistului crede ca transferul la Dortmund a fost o decizie buna, deoarece astfel se poate pregati pentru o eventuala mutare in fotbalul englez.

"E nevoie sa fii pregatit cand ajungi in Premier League. E foarte tanar si are timp sa ajunga acolo. Nu m-a surprins debutul sau. Marcheaza de cand il stiu si sunt sigur ca va face asta in continuare.", a declarat Mino Raiola.



Dupa primul sau meci din campionatul Germaniei, Haaland a ajuns la 31 de reusite in 23 de meciuri din acest

sezon. Fotbalistul e cotat la 45 de milioane de euro, conform transfermarkt.com