BREAKING NEWS: Erling Haaland a semnat cu Borussia Dortmund! Salariul urias pe care il va incasa pustiul de 19 ani in Bundesliga

Haaland, pustiul minune al celor de la Salzburg, a semnat cu Borrusia Dortmund un contract valabil pana in anul 2024. Anuntul a fost facut de catre oficialii clubului german prin intermediul retelelor de socializare.

Borrusia Dortmund a platit 21 de milioane de euro pentru clauza de reziliere a contractului jucatorului, care va incasa 150.000 de euro pe saptamana.

Haaland va avea al 4-lea salariu din lotul BVB, cu 8 milioane de euro pe an, dupa Reus (11 milioane), Hummel (10 milioane) si Goetze (10 milioane).

Reus (10,963 milioane de euro pe an), Hummels (9,966 milioane), Goetze (9,966 milioane) și Alex Witsel (7,973 milioane).

Borussia Dortmund have completed the signing of Erling Braut Håland from @RedBullSalzburg on a contract until 2024! pic.twitter.com/C9ilU0u0dt