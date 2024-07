Marea împăcare de la Manchester United: ”Am vorbit, toți facem greșeli. E un jucător foarte bun”

Jadon Sancho a petrecut o jumătate din stagiunea precedentă sub formă de împrumut la Borussia Dortmund, după ce s-a certat cu Erik ten Hag. Totul a pornit de la faptul că olandezul l-a criticat public pe jucător din cauza eforturilor minime depuse la antrenamente. Iar cum Jadon Sancho nu a vrut să-și prezinte scuzele, a fost exilat de la prima echipă și cedat în cele din urmă la un alt club.

Doar că toate aceste lucruri par acum că au rămas în trecut. Erik ten Hag a vorbit sincer despre Sancho și a dezvăluit că a purtat o discuție cu englezul, că e un fotbalist foarte bun și că Manchester United are nevoie de asemenea fotbaliști în lot pentru următoarul sezon.

”Am discutat bine. Toți facem greșeli. Am tras linie și am trecut peste. Clubul are nevoie de jucători bun și un singur lucru e cert: Jadon e un fotbalist foarte bun. Sper să contribuie la succesul nostru”, a spus Erik ten Hag, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

