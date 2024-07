Jadon Sancho (24 de ani) a impresionat în sezonul precedent, când a fost împrumutat de Manchester United la Borussia Dortmund, cu care a reușit să ajungă în finala UEFA Champions League.

Germanii nu l-au transferat definitiv pe starul englez, astfel că acesta s-a întors la Manchester United. În acest moment, sunt șanse foarte mici ca Sancho să rămână sub comanda lui Erik ten Hag în sezonul competițional 2024-2025.

PSG, campioana Franței, a ajuns la un acord de principiu cu starul englez în privința unui transfer pe Parc des Princes, scriu francezii de la Sports Zone.

În acest moment, mai rămâne doar ca parizienii să ajungă la un acord cu Manchester United în privința sumei de transfer. ”Diavolii” ar fi gata să renunțe la Sancho dacă ar primi 60 de milioane de euro.

