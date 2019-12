Declaratiile lui Nicolae Stanciu dupa meciurile Slaviei cu Barcelona, Inter sau Dortmund: "Din 6 meciuri, am fost mai buni in 5 dintre ele!"

Nicolae Stanciu a vorbit dupa ce echipa sa a fost eliminata din Champions League.

Slavia Praga a incheiat grupa F pe ultimul loc, cu doar 2 puncte obtinute, insa jocul echipei a fost extrem de solid, cehii reusind sa obtina un rezultat de egalitate pe Camp Nou, cu Barcelona.



Nicusor Stanciu a fost unul din cei mai buni jucatori ai Slaviei in meciurile din Champions League. Jucatorul roman a vorbit dupa eliminare despre parcursul echipei sale, dar si despre faptul ca rezultatele nu sunt cele corecte, tinand cont de jocul consistent al echipei.

"Cred ca totul a mers bine, chiar daca am pierdut. Este pacat de ce s-a intamplat, am jucat cu 3 din cele mai bune echipe din lume, insa, am vorbit cu coechipierii, cu antrenorii si din 6 meciuri, am fost mai buni in 5 dintre ele. Meritam mai mult, insa acum avem mai multa experienta.

Am vazut care este nivelul in Champions League, trebuie sa fim mai focusati pe oportunitatile pe care le avem. Am ratat o gramada de ocazii in Champions, trebuie sa fim mai focusati sa inscriem. Sunt sigur ca la anul vom fi aici, din nou, cu mai multa experienta si cu siguranta vom lupta pentru un rezultat mai mare, sa trecem de grupe", a declarat Nicolae Stanciu pentru pagina oficiala a Slaviei Praga.