VESTE PROASTA PENTRU NEYMAR! Eveniment important pentru brazilian in ziua meciului cu Dortmund! Nu a lipsit NICIODATA in ultimii 4 ani

PSG se va intalni cu Borussia Dortmund in optimile de finala UEFA Champions League.

Protagonistul principal de la Paris, in urma tragerii la sorti pentru optimile UEFA Champions League este Neymar. Brazilianul, chestionat in continuare de fanii PSG-ului pentru ce s-a intamplat in vara, s-a lovit de o coincidenta stranie legata de fixarea meciurilor din optimi.

PSG va juca cu Borussia Dortmund primul meci, in deplasare, pe data de 18 februarie. Returul se va disputa pe 11 martie. Data returului a incins fanii pe retelele de socializare, deoarece este fix ziua in care este nascuta sora lui Neymar, Rafaella.

Neymar are un istoric cu ziua de nastere a surorii lui. Brazilianul nu a lipsit la nicio aniversare din anul 2015 pana in prezent deoarece a fost indisponibil sau accidentat in fiecare meci care coincidea cu ziua surorii lui. Fanii PSG-ului s-au pregatit de vestea indisponibilitatii lui Neymar in ziua meciului.