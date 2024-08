Au bătut palma pentru transferul lui Niclas Fullkrug! 27 de milioane de euro + bonusuri

După un singur an la Borussia Dortmund, cu care a reușit să ajungă în finala UEFA Champions League, Fullkrug prinde un transfer spectaculos în Premier League, la West Ham United, anunță jurnalistul Fabrizio Romano pe pagina sa de Twitter.

În schimbul atacantului german, londonezii vor plăti 27 de milioane de euro, sumă la care se pot adăuga și alte cinci milioane de euro din eventuale bonusuri.

În cursul zilei de sâmbătă este programată vizita medicală a lui Fullkrug, iar dacă nu apare nimic neprevăzut, atunci acesta va fi noul jucător al ”ciocănarilor”.

????⚒️ Niclas Füllkrug to West Ham, here we go! Deal in place for €27m fee plus €5m add-ons to Borussia Dortmund.

Medical booked on Saturday.

West Ham director Tim Steidten closed both Füllkrug and also Guido Rodríguez deals today on verbal agreement…

…both set for medicals. pic.twitter.com/IrlRv6NEkd