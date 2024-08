Atacantul german a semnat cu West Ham United și va juca în Premier League, după ce în sezonul precedent a reușit să ajungă în finala UEFA Champions League cu Borussia Dortmund.

În schimbul atacantului german, ”ciocănarii” vor plăti 27 de milioane de euro, cifră la care se vor adăuga alte cinci milioane de euro din eventuale bonusuri.

Sâmbătă, Fullkrug a ajuns la Londra pentru a efectua vizita medicală, iar luni a fost deja prezentat la echipa de pe London Stadium.

Cele două părți s-au înțeles în privința unui contract valabil pentru următorii patru ani, potrivit comunicatului emis de West Ham pe rețelele de socializare.

West Ham United is delighted to announce the signing of Germany international centre-forward Niclas Füllkrug.

The prolific striker joins the Hammers from Borussia Dortmund on a four-year contract for an undisclosed fee.