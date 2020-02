Lovitura pentru Dortmund! Marco Reus s-a accidentat in Cupa Germaniei si va lipsi in urmatoarea perioada

Neamtul s-a accidentat in infrangerea din cupa contra lui Werder Bremen, scor 3-2.

Vesti proaste pentru Dortmund! Lupta la titlu in Bundesliga devine din ce in ce mai stransa, iar Lucien Favre nu se va putea baza pe Marco Reus in urmatoarea perioada. Mijlocasul ofensiv a suferit o intindere musculara, care il va tine departe de gazon aproximativ o luna de zile.

Astfel, Reus va lipsi la meciurile cu Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Werder Breme si Freiburg. De asemenea, el va rata si prima mansa a duelului cu PSG din Liga Campionilor.

19 meciuri are in acest sezon neamtul in varsta de 30 de ani pentru Dortmund in Bundesliga, el reusind 11 goluri si 6 pase decisive.