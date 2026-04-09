Astăzi, după ora 13:00, au ajuns la Arena Națională, acolo unde este depus Mircea Lucescu, și legendele lui Dinamo, clubul la care marele dispărut a scris istorie ca jucător și antrenor.

Printre legendele din Ștefan cel Mare prezente lângă sicriul lui Mircea Lucescu s-au numărat Florin Răducioiu, Bogdan Stelea, Dumitru Moraru, Ionel Augustin, Costel Orac, Marin Dragnea sau Lică Movilă, fotbaliști care au câștigat trofee după trofee cu ”nea Mircea” antrenor.

Mircea Lucescu, simbolul lui Dinamo - mesajul clubului la care a scris istorie ca jucător și antrenor

”Imaginea veșnică a unui simbol!

Din nefericire, astăzi, lumea fotbalului românesc este mai săracă.

Mircea Lucescu, fostul nostru mare jucător și antrenor emblematic, a plecat dintre noi la vârsta de 80 de ani.

Pentru Dinamo, nu este doar o pierdere. Este despărțirea de o parte din propria identitate.

Mircea Lucescu nu a fost doar un nume în istoria clubului. A fost unul dintre cei care au scris-o.

Între 1963 și 1977, a îmbrăcat tricoul alb-roșu cu mândrie și responsabilitate, adunând 250 de meciuri și 57 de goluri. A fost liderul unei generații care a adus 7 titluri de campion și o Cupă a României, dar dincolo de cifre, a fost expresia inteligenței din teren, a eleganței și a spiritului de învingător care definește Dinamo.

Ultimul meci pe care l-a disputat Mircea Lucescu în cariera sa de jucător a fost în sezonul 1989–1990; antrenor fiind la Dinamo, a intrat pe teren pentru 15 minute într-un meci disputat împotriva celor de la Sportul Studențesc, devenind astfel cel mai vârstnic jucător care a îmbrăcat tricoul clubului nostru, la vârsta de 44 de ani și 9 luni.

A purtat cu aceeași onoare și tricoul echipei naționale, pentru care a evoluat de 65 de ori și a marcat de 10 ori, fiind căpitanul generației care a reprezentat România la Campionatul Mondial din 1970, o generație care a inspirat și a rămas în istorie.

Revenit la Dinamo ca antrenor, între 1985 și 1990, a construit una dintre cele mai valoroase echipe din istoria clubului. Sub conducerea sa, Dinamo a câștigat un titlu de campioană, două Cupe ale României și a ajuns până în semifinalele Cupei Cupelor, confirmând nu doar valoarea, ci și spiritul unei echipe care nu a încetat niciodată să creadă.

Mircea Lucescu a însemnat însă mai mult decât trofee. A însemnat viziune. A însemnat caracter. A însemnat continuitate.

A fost un reper pentru fotbalul românesc și european, un antrenor care a format generații, a inspirat destine și a dus mai departe, peste granițe, numele fotbalului românesc.

Pentru Dinamo, numele Lucescu nu va fi niciodată doar un capitol de istorie.

Va rămâne un simbol.

Un simbol al pasiunii, al sacrificiului și al excelenței.

Astăzi ne luăm rămas-bun, dar moștenirea sa rămâne vie în culorile clubului, în memoria suporterilor și în tot ceea ce înseamnă spiritul dinamovist.

Odihnește-te în pace, Mircea Lucescu!

Clubul Dinamo transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor care l-au iubit”