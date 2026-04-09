Il Luce s-a stins din viață marți seară, în urma complicațiilor provocate de infarctul miocardic acut suferit vineri.
FOTO ȘI VIDEO Fostul jucător al Barcelonei a venit să își ia rămas bun de la Mircea Lucescu și a izbucnit în lacrimi: ”În final vom înțelege!”
Sicriul lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Națională, unde toți cei care l-au îndrăgit își pot lua rămas bun de la legendarul antrenor.
Dmytro Chygrynskyi, fostul fundaș ucrainean, care a evoluat sub comanda lui Mircea Lucescu la Șahtior Donețk a venit până în România pentru a-i aduce un ultim omagiu legendarului antrenor.
Ajuns la 39 de ani, Chygrynskyi este în prezent antrenor secund la Aris Salonic, rivala din campionat a lui Răzvan Lucescu, iar în cariera de fotbalist, a evoluat timp de un sezon și la Barcelona.
Chygrynskyi a ieșit plângând de la catafalcul lui Mircea Lucescu și a oferit câteva declarații în fața reporterilor.
”Este greu să spun ceva. Vreau doar să îi mulțumesc pentru rolul pe care l-a avut în viața mea. A fost un profesor, a fost un mentor, un maestru pentru noi toți. Cred că acum vom înțelege în final cât de mare a fost și ce rol a avut, ce moștenire uriașă lasă în urmă în fotbal și în viața tuturor celor pe care i-a antrenat. Am o recunoștință uriașă pentru el, simt că am fost binecuvântat să îl am antrenor atât de mulți ani”, a spus Chygrynskyi.
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News