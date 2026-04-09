Sicriul lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Națională, unde toți cei care l-au îndrăgit își pot lua rămas bun de la legendarul antrenor.

Il Luce s-a stins din viață marți seară, în urma complicațiilor provocate de infarctul miocardic acut suferit vineri.

Dmytro Chygrynskyi a venit la București să își ia adio de la Mircea Lucescu

Dmytro Chygrynskyi, fostul fundaș ucrainean, care a evoluat sub comanda lui Mircea Lucescu la Șahtior Donețk a venit până în România pentru a-i aduce un ultim omagiu legendarului antrenor. 

Ajuns la 39 de ani, Chygrynskyi este în prezent antrenor secund la Aris Salonic, rivala din campionat a lui Răzvan Lucescu, iar în cariera de fotbalist, a evoluat timp de un sezon și la Barcelona.

Chygrynskyi a ieșit plângând de la catafalcul lui Mircea Lucescu și a oferit câteva declarații în fața reporterilor.

Este greu să spun ceva. Vreau doar să îi mulțumesc pentru rolul pe care l-a avut în viața mea. A fost un profesor, a fost un mentor, un maestru pentru noi toți. Cred că acum vom înțelege în final cât de mare a fost și ce rol a avut, ce moștenire uriașă lasă în urmă în fotbal și în viața tuturor celor pe care i-a antrenat. Am o recunoștință uriașă pentru el, simt că am fost binecuvântat să îl am antrenor atât de mulți ani”, a spus Chygrynskyi.

Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, din cauza atacurilor Israelului în Liban
Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, din cauza atacurilor Israelului în Liban
Daniel Pancu a îngenuncheat lângă sicriul lui Mircea Lucescu! ”A fost darul lui Dumnezeu pentru fotbal”
Daniel Pancu a îngenuncheat lângă sicriul lui Mircea Lucescu! ”A fost darul lui Dumnezeu pentru fotbal”
Derby-ul tricolorilor în sferturile Conference League! Rayo Vallecano - AEK Atena, Șahtior Donețk - Alkmaar, Mainz - Strasbourg și Crystal Palace - Fiorentina
Derby-ul tricolorilor în sferturile Conference League! Rayo Vallecano - AEK Atena, Șahtior Donețk - Alkmaar, Mainz - Strasbourg și Crystal Palace - Fiorentina
Radu în sferturile Europa League! Freiburg - Celta Vigo, Bologna - Aston Villa și Porto - Nottingham Forest, Braga - Betis s-a jucat deja
Radu în sferturile Europa League! Freiburg - Celta Vigo, Bologna - Aston Villa și Porto - Nottingham Forest, Braga - Betis s-a jucat deja
Dumitru Dragomir și-a luat rămas bun de la Mircea Lucescu: ”Sportul ăsta distruge vieți, dar dă mari bucurii!”
Dumitru Dragomir și-a luat rămas bun de la Mircea Lucescu: ”Sportul ăsta distruge vieți, dar dă mari bucurii!”
Omagiile pentru Mircea Lucescu continuă! Lacrimile lui Dănuț Lupu, Daniel Pancu în genunchi în fața sicriului I Rinat Akhmetov cu bodyguarzii și prim-ministrul Ilie Bolojan, prezenți
Omagiile pentru Mircea Lucescu continuă! Lacrimile lui Dănuț Lupu, Daniel Pancu în genunchi în fața sicriului I Rinat Akhmetov cu bodyguarzii și prim-ministrul Ilie Bolojan, prezenți
Turcia, omagiul suprem pentru Mircea Lucescu! Decizia istorică a federației de la Istanbul UPDATE Galatasaray în lacrimi

Turcia, omagiul suprem pentru Mircea Lucescu! Decizia istorică a federației de la Istanbul UPDATE Galatasaray în lacrimi

Reacții după moartea lui Mircea Lucescu: ”Nu mă mai poți auzi!” | Liță Dumitru: ”Am plâns în hohote, fără să-mi fie ruşine”

Reacții după moartea lui Mircea Lucescu: ”Nu mă mai poți auzi!” | Liță Dumitru: ”Am plâns în hohote, fără să-mi fie ruşine”

Steaua București, pur și simplu de neînțeles! Cum a tratat clubul din Ghencea dispariția lui Mircea Lucescu

Steaua București, pur și simplu de neînțeles! Cum a tratat clubul din Ghencea dispariția lui Mircea Lucescu

Inter a luat decizia în cazul lui Cristi Chivu: "Niciodată nu s-a mai întâmplat asta!"

Inter a luat decizia în cazul lui Cristi Chivu: "Niciodată nu s-a mai întâmplat asta!"

"Prea mic!" Reacția turcilor după ce au văzut ceremonia funerară a lui Mircea Lucescu

"Prea mic!" Reacția turcilor după ce au văzut ceremonia funerară a lui Mircea Lucescu

România - Norvegia în EHF EURO Cup 2026, pe VOYO și Pro Arena! Umilință pentru tricolore

România - Norvegia în EHF EURO Cup 2026, pe VOYO și Pro Arena! Umilință pentru tricolore



Daniel Pancu a îngenuncheat lângă sicriul lui Mircea Lucescu! ”A fost darul lui Dumnezeu pentru fotbal”
Daniel Pancu a îngenuncheat lângă sicriul lui Mircea Lucescu! ”A fost darul lui Dumnezeu pentru fotbal”
Dumitru Dragomir și-a luat rămas bun de la Mircea Lucescu: ”Sportul ăsta distruge vieți, dar dă mari bucurii!”
Dumitru Dragomir și-a luat rămas bun de la Mircea Lucescu: ”Sportul ăsta distruge vieți, dar dă mari bucurii!”
Istvan Kovacs, OUT de pe lista arbitrilor pentru Cupa Mondială: ”Pur și simplu de neînțeles!”
Istvan Kovacs, OUT de pe lista arbitrilor pentru Cupa Mondială: ”Pur și simplu de neînțeles!”
Omagiile pentru Mircea Lucescu continuă! Lacrimile lui Dănuț Lupu, Daniel Pancu în genunchi în fața sicriului I Rinat Akhmetov cu bodyguarzii și prim-ministrul Ilie Bolojan, prezenți
Omagiile pentru Mircea Lucescu continuă! Lacrimile lui Dănuț Lupu, Daniel Pancu în genunchi în fața sicriului I Rinat Akhmetov cu bodyguarzii și prim-ministrul Ilie Bolojan, prezenți
Premierul Ilie Bolojan a mers pentru a-i duce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu! Ce a spus la plecare
Premierul Ilie Bolojan a mers pentru a-i duce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu! Ce a spus la plecare
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
Ce lovitura a incercat Reghecampf: stelistii au negociat cu Chygrynskiy, fundasul pentru care Barca platea 25 mil euro in 2009 | "Am negociat cu Anamaria Prodan"
Ce lovitura a incercat Reghecampf: stelistii au negociat cu Chygrynskiy, fundasul pentru care Barca platea 25 mil euro in 2009 | "Am negociat cu Anamaria Prodan"
Chygrynskiy explica de ce a plecat de la Barcelona: "Am comis prea multe greseli, mi-am dat seama ca sunt depasit!"
Chygrynskiy explica de ce a plecat de la Barcelona: "Am comis prea multe greseli, mi-am dat seama ca sunt depasit!"
Andreas Brehme, fotbalistul cu atingere divină! A fost talisman pe teren, iar la înmormântarea lui Beckenbauer a emoționant
Andreas Brehme, fotbalistul cu atingere divină! A fost talisman pe teren, iar la înmormântarea lui Beckenbauer a emoționant
A murit Kelvin Kiptum, deținătorul recordului mondial la maraton! Sportivul-fenomen avea doar 24 de ani
A murit Kelvin Kiptum, deținătorul recordului mondial la maraton! Sportivul-fenomen avea doar 24 de ani
Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

stirileprotv Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

stirileprotv Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

stirileprotv Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

