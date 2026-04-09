Mircea Lucescu s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, din cauza complicațiilor apărute în urma infarctului suferit vineri. Tehnicianul va fi înmormântat vineri la Cimitirul Bellu din București cu onoruri militare.
VIDEO Premierul Ilie Bolojan a mers pentru a-i duce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu! Ce a spus la plecare
Sicriul lui Mircea Lucescu este depus și astăzi la Arena Națională, iar admiratorii legendarului antrenor îi pot aduce un ultim omagiu lui Il Luce.
Prim-ministrul Ilie Bolojan și-a făcut și el apariția la Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu în cursul zilei de joi.
La plecare, premierul a dat o scurtă declarație în fața reporterilor în care și-a declarat admirația față de legendarul antrenor.
”Sunt aici în semn de respect pentru munca și cariera de o viață a unui om cu o carieră prestigioasă. Dumnezeu să îl odihnească pe Mircea Lucescu”, a spus Ilie Bolojan.
