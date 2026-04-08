Francezii Pascal Nouma şi Bafetimbi Gomis, foşti jucători la Beşiktaş, respectiv Galatasaray, consideră că Mircea Lucescu a fost un adevărat mentor pe teren şi în afara terenului şi un vizionar.

Cei doi au postat mesaje emoţionante în social media după moartea legendarului antrenor.

Pascal Nouma: ”Unii oameni sunt mai mult decât simpli antrenori... Ei îţi marchează viaţa”

“Unii oameni sunt mai mult decât simpli antrenori…

Ei îţi marchează viaţa.

Mircea Lucescu nu a fost doar antrenorul meu, ci un adevărat mentor.

M-a învăţat cum să lupt pe teren…

Şi cum să fiu un bărbat în afara lui.

Fiecare moment petrecut sub îndrumarea sa a devenit o parte nepreţuită a călătoriei mele.

Mulţumesc, domnule antrenor…

Nu doar pentru fotbal, ci pentru tot ce mi-aţi oferit.

Cu respect şi recunoştinţă…

Veţi avea întotdeauna un loc special în inima mea”, a scris Pascal Nouma pe Instagram.