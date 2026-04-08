FOTO Atacantul naționalei Franței, la picioarele lui Mircea Lucescu: ”Un om care a înţeles fotbalul cu mult înaintea vremii sale”

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mesaje emoționante la dispariția lui ”Il Luce” din partea foștilor săi jucători Pascal Nouma și Bafetimbi Gomis.

TAGS:
Mircea LucescuPascal NoumaBafetimbi Gomisdeces Mircea Lucescureactii Mircea Lucescu
Din articol

Francezii Pascal Nouma şi Bafetimbi Gomis, foşti jucători la Beşiktaş, respectiv Galatasaray, consideră că Mircea Lucescu a fost un adevărat mentor pe teren şi în afara terenului şi un vizionar.

Cei doi au postat mesaje emoţionante în social media după moartea legendarului antrenor.

Pascal Nouma: ”Unii oameni sunt mai mult decât simpli antrenori... Ei îţi marchează viaţa”

“Unii oameni sunt mai mult decât simpli antrenori…

Ei îţi marchează viaţa.

Mircea Lucescu nu a fost doar antrenorul meu, ci un adevărat mentor.

M-a învăţat cum să lupt pe teren…

Şi cum să fiu un bărbat în afara lui.

Fiecare moment petrecut sub îndrumarea sa a devenit o parte nepreţuită a călătoriei mele.

Mulţumesc, domnule antrenor…

Nu doar pentru fotbal, ci pentru tot ce mi-aţi oferit.

Cu respect şi recunoştinţă…

Veţi avea întotdeauna un loc special în inima mea”, a scris Pascal Nouma pe Instagram.

Bafetimbi Gomis: ”Viziune, eleganţă şi omenie”

Gomis a notat pe X că Mircea Lucescu avea “viziune, eleganţă şi omenie”.

“Viziune, eleganţă şi omenie. Mircea Lucescu nu a fost doar un mare antrenor, ci un om care a înţeles fotbalul cu mult înaintea vremii sale. Sunt recunoscător că am avut ocazia să împărtăşesc câteva momente şi discuţii cu el.

Această fotografie va rămâne o amintire specială.  

Îţi mulţumesc pentru tot ce ai făcut pentru comunitatea Galatasaray.  

O mare pierdere pentru fotbal.  

Odihneşte-te în pace, Mister” este mesajul lui Gomis.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
ARTICOLE PE SUBIECT
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!