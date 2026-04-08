Francezii Pascal Nouma şi Bafetimbi Gomis, foşti jucători la Beşiktaş, respectiv Galatasaray, consideră că Mircea Lucescu a fost un adevărat mentor pe teren şi în afara terenului şi un vizionar.
Cei doi au postat mesaje emoţionante în social media după moartea legendarului antrenor.
Pascal Nouma: ”Unii oameni sunt mai mult decât simpli antrenori... Ei îţi marchează viaţa”
“Unii oameni sunt mai mult decât simpli antrenori…
Ei îţi marchează viaţa.
Mircea Lucescu nu a fost doar antrenorul meu, ci un adevărat mentor.
M-a învăţat cum să lupt pe teren…
Şi cum să fiu un bărbat în afara lui.
Fiecare moment petrecut sub îndrumarea sa a devenit o parte nepreţuită a călătoriei mele.
Mulţumesc, domnule antrenor…
Nu doar pentru fotbal, ci pentru tot ce mi-aţi oferit.
Cu respect şi recunoştinţă…
Veţi avea întotdeauna un loc special în inima mea”, a scris Pascal Nouma pe Instagram.