Anghel Iordănescu și cei trei fii ai săi, Edi Iordănescu, fostul selecționer al echipei naționale, Andrei și Alexandru Iordănescu, au mers la Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu.

Familia Iordănescu a mers cu o coroană de flori, iar mai apoi Edi și Anghel Iordănescu au discutat preț de câteva minute cu Răzvan Lucescu.

Anghel Iordănescu a fost vizibil afectat atunci când s-a apropiat de sicriul lui Mircea Lucescu.

”Vreau să spun familiei condoleanțe, Dumnezeu să îl odihnească în pace și liniște, iar familia, Răzvan, doamna Neli și toți ceilalți să treacă cu bine peste acest moment deosebit de dificil. Pentru mine, personal, împreună cu familia, este un moment în care vrem să ne luăm rămas bun de la un titan al fotbalului românesc, de la un monument al fotbalului românesc.

Fotbalul românesc pierde astăzi un fost mare tricolor, un jucător de excepție, dar în același timp și unul dintre antrenorii cu care noi toți ne-am mândrit, ne-a adus multe satisfacții, bucurii și, din acest punct de vedere, îl consider înțeleptul fotbalului românesc. I-a trecut prin mână generații de fotbaliști, i-a format, i-a educat, pentru că Mircea Lucescu a avut întotdeauna grijă ca fotbaliștii de mare talent să aibă și o educație aleasă.

Cred sincer că noi toți, cei care ne luăm la revedere de la Mircea Lucescu, cu siguranță nu o să îl uităm niciodată. Respect și recunoștință, Mircea Lucescu, drum lin între îngeri. Dumnezeu să îl odihnească în pace”, a spus Anghel Iordănescu la ieșirea de pe Arena Națională, înconjurat de cei trei fii ai săi.