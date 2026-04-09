SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Marți la orele prânzului, a ajuns și Anghel Iordănescu pentru a-și lua rămas bun de la Mircea Lucescu, legendarul antrenor care a decedat marți seară.

TAGS:
Din articol

Anghel Iordănescu și cei trei fii ai săi, Edi Iordănescu, fostul selecționer al echipei naționale, Andrei și Alexandru Iordănescu, au mers la Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu.

Anghel Iordănescu: ”Respect și recunoștință, Mircea Lucescu, drum lin între îngeri!”

  • Iordanescu 76
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Familia Iordănescu a mers cu o coroană de flori, iar mai apoi Edi și Anghel Iordănescu au discutat preț de câteva minute cu Răzvan Lucescu.

Anghel Iordănescu a fost vizibil afectat atunci când s-a apropiat de sicriul lui Mircea Lucescu.

Vreau să spun familiei condoleanțe, Dumnezeu să îl odihnească în pace și liniște, iar familia, Răzvan, doamna Neli și toți ceilalți să treacă cu bine peste acest moment deosebit de dificil. Pentru mine, personal, împreună cu familia, este un moment în care vrem să ne luăm rămas bun de la un titan al fotbalului românesc, de la un monument al fotbalului românesc.

Fotbalul românesc pierde astăzi un fost mare tricolor, un jucător de excepție, dar în același timp și unul dintre antrenorii cu care noi toți ne-am mândrit, ne-a adus multe satisfacții, bucurii și, din acest punct de vedere, îl consider înțeleptul fotbalului românesc. I-a trecut prin mână generații de fotbaliști, i-a format, i-a educat, pentru că Mircea Lucescu a avut întotdeauna grijă ca fotbaliștii de mare talent să aibă și o educație aleasă.

Cred sincer că noi toți, cei care ne luăm la revedere de la Mircea Lucescu, cu siguranță nu o să îl uităm niciodată. Respect și recunoștință, Mircea Lucescu, drum lin între îngeri. Dumnezeu să îl odihnească în pace”, a spus Anghel Iordănescu la ieșirea de pe Arena Națională, înconjurat de cei trei fii ai săi.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, din cauza atacurilor Israelului în Liban
ULTIMELE STIRI
O echipă națională își caută antrenor pe Facebook!
Traian Băsescu, prezent la Arena Naţională, pentru a-i aduce un omagiu lui Mircea Lucescu! Cu ce a surprins primarul Ciprian Ciucu
Vladimir Screciu, șocat de moartea lui Mircea Lucescu: ”A fost un moment cumplit! Ne-a devastat”
Omagiile pentru Mircea Lucescu continuă! Lacrimile lui Dănuț Lupu, Marius Șumudică și Marius Lăcătuș, Daniel Pancu în genunchi în fața sicriului I Au sosit și Anghel și Edward Iordănescu
Marius Șumudică, desfigurat de plâns la sicriul lui Mircea Lucescu! A privit cerul și i-a trimis un mesaj lui Il Luce: ”Dacă se năștea în afară i se spunea Sir”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Turcia, omagiul suprem pentru Mircea Lucescu! Decizia istorică a federației de la Istanbul UPDATE Galatasaray în lacrimi

Inter a luat decizia în cazul lui Cristi Chivu: "Niciodată nu s-a mai întâmplat asta!"

Steaua București, pur și simplu de neînțeles! Cum a tratat clubul din Ghencea dispariția lui Mircea Lucescu

Reacții după moartea lui Mircea Lucescu: ”Nu mă mai poți auzi!” | Liță Dumitru: ”Am plâns în hohote, fără să-mi fie ruşine”

"Prea mic!" Reacția turcilor după ce au văzut ceremonia funerară a lui Mircea Lucescu

România - Norvegia în EHF EURO Cup 2026, pe VOYO și Pro Arena! Umilință pentru tricolore

Recomandarile redactiei
Vladimir Screciu, șocat de moartea lui Mircea Lucescu: ”A fost un moment cumplit! Ne-a devastat”
Marius Șumudică, desfigurat de plâns la sicriul lui Mircea Lucescu! A privit cerul și i-a trimis un mesaj lui Il Luce: ”Dacă se năștea în afară i se spunea Sir”
O echipă națională își caută antrenor pe Facebook!
Omagiile pentru Mircea Lucescu continuă! Lacrimile lui Dănuț Lupu, Marius Șumudică și Marius Lăcătuș, Daniel Pancu în genunchi în fața sicriului I Au sosit și Anghel și Edward Iordănescu
Stadionul care îi va purta numele lui Mircea Lucescu: ”Am decis inițierea procedurilor legale!”
Alte subiecte de interes
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
Cristi Manea, mesaj dur către Edi Iordănescu, după ce a fost lăsat acasă la EURO 2024: „Putea să facă o excepție!”
Anghel Iordănescu a spus ce avea de spus despre Mircea Lucescu, iar apoi a plecat de la interviu
"Cea mai tristă zi din viața mea!" Cum a primit Anghel Iordănescu vestea că fiul său nu va mai continua pe banca naționalei
CITESTE SI
Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!