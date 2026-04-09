Legendarul antrenor s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, după ce în urmă cu doar câteva zile s-a aflat pe banca echipei naționale la barajul pierdut cu Turcia.

Noul stadion Dinamo îi va purta numele lui Mircea Lucescu

Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, a mers la Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu, antrenorul trecut în neființă în cursul zilei de marți.

Ministul de interne a anunțat în fața Arenei Naționale faptul că în semn de respect pentru întreaga carieră a lui Mircea Lucescu, noua arenă a lui Dinamo va purta numele ”Stadionul Dinamo 'Mircea Lucescu'”.

”În numele Ministerul Afacerilor Interne, precum și clubul Dinamo București, întreaga suflare a marii familii a Ministerului Afacerilor Interne, eu personal și colegii din conducerea Ministerului și Armelor și a clubului Dinamo, aici prezenți, exprimăm respectul pentru omul, profesionistul desăvârșit și patriotul Mircea Lucescu, precum și regretul profund pentru plecarea prematură a dumnealui din această lume. Marele Mircea Lucescu a revoluționat fotbalul românesc, profesia de antrenor de fotbal și a devenit o valoare națională recunoscută în toată lumea.

În chip de respect pentru aceste lucruri minunate pe care marele Mircea Lucescu le-a adus în fotbalul românesc, în țara noastră dar și în fotbalul mondial, am decis inițierea procedurilor legale pentru a denumi viitorul stadion al clubului Dinamo Stadionul Dinamo ”Mircea Lucescu”. Dumnezeu să îl odihnească în pace și în liniște pe marele Mircea Lucescu”, a spus Predoiu.