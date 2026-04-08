Tehnicianul român s-a stins din viață la Spitalul Universitar, la doar câteva zile după ce s-a aflat pe banca echipei naționale la barajul Turcia - România pentru calificarea la Cupa Mondială, baraj pierdut de tricolori cu scorul de 0-1.

Istvan Kovacs, martor la momentul de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu

După ce i s-a făcut rău în cantonamentul echipei naționale înaintea meciului amical cu Slovacia, Mircea Lucescu a suferit un infarct miocardic acut, iar starea sa de sănătate s-a agravat brusc.

Câteva zile mai târziu a venit și vestea care avea să cutremure o lume întreagă: Mircea Lucescu a murit. Dispariția lui ”Il Luce” este deplânsă de întreaga suflare fotbalistică, iar reacțiile curg în toată lumea.

În semn de respect pentru legendarul antrenor, UEFA a decis ca înaintea meciurilor disputate în această săptămână în cupele europene să fie ținut un scurt moment de reculegere. Partidele disputate marți seară, Real Madrid - Bayern (1-2) și Sporting - Arsenal (0-1) nu au avut parte de astfel de moment.

Acest lucru se va întâmpla însă la Barcelona - Atletico și PSG Liverpool, dar și la meciurile din Conference League și Europa League. Centralul român Istvan Kovacs se va afla la centru la partida disputată pe Camp Nou și va fi martor la momentul teribil pe care fanii din întreaga lume sperau să îl vadă cât mai târziu.

”Ca tribut adus lui Mircea Lucescu, un moment de reculegere va fi ținut la toate meciurile din competițiile UEFA care se vor disputa săptămâna aceasta”, a fost anunțul făcut de UEFA.