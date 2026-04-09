Mircea Lucescu s-a stins din viață marți seară din cauza complicațiilor apărute în urma infarctului suferit în urmă cu câteva zile.

Marius Lăcătuș: ”Încerc să rămân cu amintirile plăcute pe care le-am trăit cu nea Mircea!”

Vizibil emoționate, legendele Stelei au adus două coroane de flori la sicriul lui Mircea Lucescu. La plecare, cu lacrimi în ochi, Marius Lăcătuș a dat câteva declarații în fața reporterilor. Lăcătuș a vorbit despre ceea ce a însemnat Mircea Lucescu pentru fotbalul din România și din Europa, dar și despre cum l-a ajutat legendarul antrenor în carieră.

”Mircea Lucescu înseamnă enorm nu doar pentru fotbalul din România, ci și pentru fotbalul european, mondial. Este greu să ajungi în situația să îl egalezi, este unul dintre cei mai mari antrenori ai țării noastre în ceea ce privește rezultatele pe care le-a obținut. (n.r. Aveți lacrimi în ochi) Nu poți să treci așa...

Eu am debutat cu el la echipa națională, un om care atunci când m-am apucat de antrenorat, am petrecut două săptămâni cu el în Turcia, când era antrenor la Beșiktaș, am învățat foarte multe de la el. A fost unul dintre antrenorii care au contribuit enorm la formarea multor jucători și antrenori din țara noastră atât ca sportivi, cât și ca oameni.

Eu încerc să rămân cu amintirile plăcute pe care le-am trăit cu nea Mircea, deși nu este ușor. Atât timp cât îți aduci aminte de lucrurile bune, lucrurile plăcute, cred că poți să treci mai ușor peste acest necaz care s-a abătut asupra familiei. Dumnezeu să îl ierte și să îl odihnească în pace. Condoleanțe familiei, să aibă putere să treacă peste acest necaz”, a spus Marius Lăcătuș.