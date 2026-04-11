Fanii FCSB au transmis doar patru cuvinte pentru Mircea Lucescu la meciul cu Oțelul Superliga
Alexandru Hațieganu
Suporterii FCSB, gest în memoria lui Mircea Lucescu la meciul cu Oțelul Galați, contând pentru etapa a patra din play-out.  

Fanii FCSB-ului au pregătit un banner special, în memoria legendarului Mircea Lucescu, la partida de pe Arena Națională împotriva Oțelului Galați. Meciul e LIVE TEXT pe Sport.ro acum.  

Fanii FCSB și-au arătat respectul față de Mircea Lucescu

„Respect etern, Mircea Lucescu!” - este mesajul transmis de către suporterii campioanei en-titre pentru regretatul antrenor. 

La rândul lor, jucătorii de la FCSB l-au omagiat pe Mircea Lucescu. Ei au intrat pe gazon cu niște tricouri speciale negre, cu numele și chipul defunctului selecționer al României.

Lucescu, înmormântat ieri

Legendarul antrenor s-a stins din viață marți seară, în jurul orei 20:30, din cauza complicațiilor apărute după un infarct miocardic suferit în urmă cu câteva zile.

Ieri (vineri, pe 10 aprilie), Mircea Lucescu a fost înmormântat în cripta familiei, după încheierea slujbei religioase la Cimitirul Bellu.

„Il Luce”, unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria fotbalului

Cu 35 de trofee majore cucerite în cariera sa de antrenor, Mircea Lucescu a ajuns până pe locul al treilea în clasamentul tehnicienilor cu cele mai multe competiții câștigate în istoria fotbalului. Sir Alex Ferguson (49 de trofee) și Pep Guardiola (40) ocupă primele două poziții. 

Cel mai mare succes l-a atins la Șahtior Donețk, echipa de referință pentru antrenorul Mircea Lucescu, alături de care a cucerit 22 de trofee: de 8 ori campionatul Ucrainei, de 6 ori Cupa, de 7 ori Supercupa Ucrainei și o dată Cupa UEFA (2009). 

Pe plan intern, Lucescu a reușit să cucerească totul și alături de marea rivală a grupării Șahtior, Dinamo Kiev: campionatul, cupa și supercupa o dată. 

Alte trofee din palmaresul lui Mircea Lucescu 

Lucescu a câștigat, de asemenea, totul și în România: Divizia A (1989–90) și Cupa României (1985–86 și 1989–90) cu Dinamo, respectiv Divizia A (1998–99), Cupa (1997–98) și Supercupa României (1999) cu Rapid.

Mircea Lucescu și-a pus amprenta cu succes și asupra fotbalului din Turcia, câștigând campionatul cu Galatasaray (2001-2002) și cu Beșiktaș (2002-2003). Alături de „Cim Bom Bom” a cucerit și Supercupa Europei în 2002. 

Inclusiv la Zenit Saint Petersburg, în Rusia, Mircea Lucescu a câștigat Supercupa în 2016. 

FCSB - Oțelul Galați 4-0 în play-out! Campioana a încântat în prima repriză, apoi a dispărut după pauză
