PSG - Liverpool, încă o ”finală” în sferturile Champions League, de la 22:00! Liga Campionilor
Meci de gală pe ”Parc des Princes”, LIVE TEXT pe Sport.ro.

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 22:00, PSG și Liverpool se întâlnesc pe ”Parc des Princes” în turul sferturilor de finală din Champions League.

Antrenorul lui Liverpool, Arne Slot, speră că jucătorii săi vor ''arăta o reacţie puternică şi fermă'' împotriva lui Paris Saint-Germain, miercuri, în prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, după înfrângerea de sâmbătă în faţa lui Manchester City (0-4) în sferturile Cupei Angliei, scrie AFP.

Arne Slot admite: ”Nu-mi place unde ne aflăm în acest sezon”

''Nu-mi place unde ne aflăm în acest sezon, acest meci este o provocare. Lucrul pozitiv este că anul acesta am câştigat experienţă în înfruntarea adversităţii datorită tuturor eşecurilor pe care le-am suferit. Meciul de sâmbătă a fost deosebit de greu (0-4), pentru că a fost un sfert de finală, o înfrângere semnificativă împotriva rivalilor noştri'', a explicat Slot.

Olandezul a evitat să comenteze întrebarea despre cine este favorita acestei duble cu PSG, după ce francezii au eliminat-o anul trecut pe Liverpool, în optimile de finală, cu 0-1, 1-0 şi 4-1 la loviturile de departajare:

''Am mai spus-o, este aproape imposibil să faci mai bine decât echipa care a fost sezonul trecut. Aproape fiecare echipă se îmbunătăţeşte pe măsură ce joacă împreună, iar eu cred că PSG este un exemplu excelent. Suntem într-o etapă diferită acum, pentru că am trecut printr-o tranziţie majoră în această vară. Dar încercăm să ne mişcăm în direcţia bună. PSG-ul lui Luis Enrique nu îţi oferă nicio secundă pentru a păstra confortabil posesia. Te presează în fiecare secundă a meciului''.

În ciuda declinului lui Liverpool, atacantul Florian Wirtz a afirmat că vestiarul are încredere în antrenor: ''Serile din Liga Campionilor sunt întotdeauna puţin diferite: întâlneşti cluburi din ţări diferite, cu stiluri de joc variate. Până acum, ne-a plăcut foarte mult să jucăm aceste meciuri şi aşteptăm cu nerăbdare să o înfruntăm pe PSG mâine (miercuri, n.r.)'', informează Agerpres.

Sferturile de finală din Champions League

Marți:

Real Madrid - Bayern Munchen 1-2

Sporting Lisabona - Arsenal 0-1

Miercuri, ora 22:00:

FC Barcelona - Atletico Madrid

Paris Saint-Germain - Liverpool

