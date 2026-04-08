LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 22:00, FC Barcelona și Atletico Madrid se întâlnesc pe ”Camp Nou” în turul sferturilor de finală din UEFA Champions League.

Diego Simeone, acum antrenor la Atletico, despre cum i-a marcat viața Mircea Lucescu: „Mă proteja, eram un puști”

Diego Simeone a reacționat după decesul lui Mircea Lucescu, povestind cum fostul selecționer al României l-a ajutat la începutul carierei sale în fotbalul italian, la Pisa.

Antrenorul lui Atletico Madrid a transmis un mesaj de condoleanțe după vestea morții lui Mircea Lucescu, cel care i-a fost antrenor în Italia. Tehnicianul argentinian a vorbit pentru postul Sky înaintea meciului din Liga Campionilor cu Barcelona, amintindu-și de perioada în care a colaborat cu legendarul tehnician român.

„Am o amintire extraordinară cu el, vreau să transmit condoleanțe familiei.

Era în anii 90-91, când am început să fac primii pași, la 20 de ani. Mă lua să mănânc la el acasă, mă proteja pentru că eram doar un puști.

Am cu adevărat o mare amintire a omului și, evident, a antrenorului, cu cifre care vorbesc de la sine. O persoană umilă și cu un suflet mare”, a spus „Cholo” Simeone.

Jan Oblak, portarul titular al madrilenilor, indisponibil pentru meciul cu Barca

Jan Oblak, portarul sloven al lui Atletico Madrid, se recuperează încă după o entorsă musculară şi nu face parte din lotul formaţiei pentru prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor la fotbal împotriva celor de la FC Barcelona, urmând ca Juan Musso să-l înlocuiască între buturi, scrie EFE.

Oblak va rata al cincilea meci consecutiv din cauza acestei accidentări şi li se alătură lui Pablo Barrios, Johnny Cardoso şi Jose Maria Gimenez pe lista jucătorilor indisponibili pentru meciul de miercuri seara.

"Oblak, Johnny şi Barrios îşi continuă recuperarea după accidentările suferite. Gimenez, din cauza unui disconfort accentuat, aşteaptă o evaluare suplimentară", a confirmat clubul pe canalele sale oficiale înainte de plecarea spre Barcelona în această după-amiază.

Deşi portarul sloven revenise în lot săptămâna aceasta şi s-a antrenat normal în sesiunea de marţi de la Centrul Sportiv Majadahonda, acesta nu va reveni încă în competiţii şi nu va juca pe Camp Nou.

Simeone a convocat doi portari de la Academie: titularii Salvador Esquivel şi Mario de Luis, ambii de la echipa de rezervă din Primera RFEF (a treia ligă), precum şi fundaşul stânga Julio Diaz, care a fost deja inclus în loturile recente ale primei echipe. În acelaşi timp, în echipa lui Simeone revin Marc Pubill, după ce a ratat două meciuri din cauza unei accidentări la coaste, cât şi Rodrigo Mendoza, care a ratat ultimele cinci meciuri din cauza unei entorse la glezna dreaptă.