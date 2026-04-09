Legendarul antrenor s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, la doar câteva zile după ce s-a aflat pe banca tehnică a echipei naționale la barajul cu Turcia, scor 0-1.

Vizibil emoționat, Dragomir și-a scos pălăria în fața sicriului lui Mircea Lucescu, iar mai apoi a trecut pe la fiul legendarului antrenor, Răzvan Lucescu, pe care l-a îmbrățișat. La plecarea de pe Arena Națională, Dragomir a vorbit despre grandoarea lui Mircea Lucescu și despre faptul că nu va mai exista prea curând în fotbalul românesc un antrenor precum Il Luce.

”Dumnezeu să îl odihnească, a fost mare pe Pământ, cred că e mare și în Rai, face antrenament și ne așteaptă pe noi cei care am mai lucrat în sportul acesta care distruge vieți, dar dă mari bucuri tuturor celor care privesc. Orice spui acum nu mai are niciun rost. Când ești în viață, și dacă ești înjurat, și dacă ești adulat, este bine. După ce te duci, cică rămâi în istorie. asta cu istoria eu o apreciez foarte mult, dar omul trebuie apreciat când este în viață nu atunci când se duce pe lumea cealaltă.

A fost așa de mare încât nu știu dacă, voi că sunteți tineri poate mai apucați, dar eu care mai am 20-30 de ani de trăit nu cred că mai apuc un antrenor de talia lui Mircea Lucescu. Dumnezeu să îl odihnească, condoleanțe familiei. Toți ne ducem, nimeni nu a stăpânit Pământul până acum, așa că vă doresc tuturor să fiți sănătoși și să trăiți cât mai mult, iar lui, liniște în mormânt, Dumnezeu să îl odihnească și condoleanțe familiei”, a spus Dumitru Dragomir la ieșirea de pe Arena Națională.