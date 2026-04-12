Profund marcat de pierderea părintelui său, Mircea Lucescu, Răzvan a transmis că fiii și fiicele trebuie să petreacă alături de părinți cât mai mult timp posibil.

Răzvan Lucescu, năpădit de lacrimi la aeroport

Antrenorul lui PAOK Salonic a dezvăluit că, în momentul de față, simte că nu a vorbit suficient cu tatăl său, moment în care l-au năpădit lacrimile.

„Nu pot decât astăzi să mulțumesc din inimă absolut tuturor celor care au fost alături de tatăl meu la acest ultim drum, celor care s-au ocupat de organizarea înmormântării, tuturor celor care au avut un gând bun la adresa lui, și absolut tuturor care așa undeva departe sau aici în București au simțit să fie aproape de el.

Din păcate, pentru mine e un moment foarte greu, complicat, însă asta-i viața. Trebuie să știm să trecem peste. Nu sunt singurul, sunt atâția și atâția oameni care și-au pierdut părinții. Trebui să înțelegem și să acceptăm, și să ne luptăm să trecem peste.

„Simt că am vorbit mult prea puțin cu el în ultima vreme”

Aș avea un singur sfat, dacă îmi pot permite acest lucru: tuturor fiilor și fiicelor care au părinți, să stea cât mai mult de vorbă cu ei, cât mai mult, cât mai mult! Și dacă ei nu o fac, părinții să îi forțeze să o facă, pentru că te iei cu timpul, te iei cu problemele.

Ți se pare că nu ți se va întâmpla nimic și te lovește dintr-odată și ajungi să înțelegi că n-ai făcut și nu ai comunicat destul. Eu în momentul acesta simt că am vorbit mult prea puțin cu el în ultima vreme”, a transmis Răzvan Lucescu, moment în care l-au năpădit lacrimile.

Lucescu, înmormântat vineri

Legendarul antrenor s-a stins din viață marți seară, în jurul orei 20:30, din cauza complicațiilor apărute după un infarct miocardic suferit în urmă cu câteva zile.

Vineri, pe 10 aprilie), Mircea Lucescu a fost înmormântat în cripta familiei, după încheierea slujbei religioase la Cimitirul Bellu.

„Il Luce”, unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria fotbalului

Cu 35 de trofee majore cucerite în cariera sa de antrenor, Mircea Lucescu a ajuns până pe locul al treilea în clasamentul tehnicienilor cu cele mai multe competiții câștigate în istoria fotbalului. Sir Alex Ferguson (49 de trofee) și Pep Guardiola (40) ocupă primele două poziții.

Cel mai mare succes l-a atins la Șahtior Donețk, echipa de referință pentru antrenorul Mircea Lucescu, alături de care a cucerit 22 de trofee: de 8 ori campionatul Ucrainei, de 6 ori Cupa, de 7 ori Supercupa Ucrainei și o dată Cupa UEFA (2009).

Pe plan intern, Lucescu a reușit să cucerească totul și alături de marea rivală a grupării Șahtior, Dinamo Kiev: campionatul, cupa și supercupa o dată.

Alte trofee din palmaresul lui Mircea Lucescu

Lucescu a câștigat, de asemenea, totul și în România: Divizia A (1989–90) și Cupa României (1985–86 și 1989–90) cu Dinamo, respectiv Divizia A (1998–99), Cupa (1997–98) și Supercupa României (1999) cu Rapid.

Mircea Lucescu și-a pus amprenta cu succes și asupra fotbalului din Turcia, câștigând campionatul cu Galatasaray (2001-2002) și cu Beșiktaș (2002-2003). Alături de „Cim Bom Bom” a cucerit și Supercupa Europei în 2002.

Inclusiv la Zenit Saint Petersburg, în Rusia, Mircea Lucescu a câștigat Supercupa în 2016.