Fostul jucător al Barcelonei a venit să își ia rămas bun de la Mircea Lucescu și a izbucnit în lacrimi: ”În final vom înțelege!”

Printre cei prezenți astăzi la Arena Națională pentru a-și lua adio de la marele Mircea Lucescu (AICI LIVE BLOG) s-a aflat și Daniel Pancu.

Pancu, acum antrenor la CFR Cluj, a fost și el elevul lui ”Il Luce” la Rapid și Beșiktaș și a îngenuncheat lângă sicriu.

Daniel Pancu: ”Nivelul de educație, demnitate, cultură, la el le găseai pe toate”

”Nu cred că există vreun cuvânt cu care să poată fi caracterizat... A fost darul lui Dumnezeu pentru fotbal sau pentru cei care iubesc fotbalul. Cuvinte nu există să-i poți descrie măreția...

Vorbeam și cu Răzvan despre nivelul de educație, demnitate, cultură, la el le găseai pe toate. Întotdeauna era informat.

Fără Mircea Lucescu, cu tot talentul meu, cariera mea ar fi fost poate la jumătate, poate m-aș fi pierdut și eu ca mulți alții”, a declarat Pancu la Arena Națională.