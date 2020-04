Sezon incheiat pentru 31 de competitii ale FRF! Coronavirusul face ravagii in fotbalul din Romania

Toate cele 31 de competitii de copii si juniori din sezonul 2019-2020, organizate pe teritoriul Romaniei, au fost anulate, cu exceptia Ligii Elitelor U19.

In urma consultarilor avute cu reprezentantii cluburilor, FRF a decis sa incheie sezonul competitional pentru copii si juniori. Singura competitie care ramane intrerupta este Liga Elitelor U19, a carei castigatoare are dreptul de a participa in UEFA Youth League. In momentul amanarii meciurilor din cauza coronavirusului, primele patru clasate din Seria Est erau Viitorul (58p), Dinamo (52p), FCSB (52p) si AFC Miercurea Ciuc (37p), in timp ce in Seria Vest acestea erau UTA (55p), CFR Cluj (47p), Ardealul Cluj (44p) si „U” Cluj (44p). Cele opt echipe ar fi urmat sa joace play-off 1-4 Est si Vest, apoi primele doua clasate din fiecare ar fi disputat semifinalele si finalele.

In urma consultarilor avute cu membrii afiliati, din dorinta de a proteja tinerii jucatori si a diminua riscul infectarii cu Covid-19, avand in vedere si faptul ca nu exista o miza competitionala de tip retrogradare/promovare, dar si pentru a putea incepe pregatirea sezonului urmator, administratia FRF a luat decizia de a anula toate competitiile de copii si juniori de pe teritoriul Romaniei pentru sezonul 2019-2020, in total 31 de competitii. In acelasi timp s-a cazut de acord ca reluarea antrenamentelor sa reprezinte prioritatea cluburilor imediat ce conditiile sanitare si legale o vor permite.

Anterior, pe 9 martie, FRF luase hotararea de a intrerupe temporara toate competitiile de copii si juniori organizate de FRF si Asociatiile Judetene de Fotbal pana la redeschiderea scolilor.

Care sunt cele 31 de competitii din sezonul 2019-2020 anulate prin decizia Comitetului de Urgenta al FRF:

JUNIORI (MASCULIN)

U19: Campionatul National U19, Campionatul Judetean U19, Cupa Romaniei U19, Supercupa Romaniei U19

U17: Liga Elitelor U17, Campionatul National U17, Campionatul Judetean U17, Cupa Romaniei U17, Supercupa Romaniei U17

U16: Liga Elitelor U16

U15: Liga Elitelor U15, Cupa Romaniei U15, Supercupa Romaniei U15

U14: Turneul Sperantelor

U13: Campionatul National U13

U11: Campionatul National U11

U10: Interliga Nationala

U9: Interliga Nationala

U8: Interliga Nationala

U7: Interliga Nationala

JUNIOARE (FEMININ):

U15: Campionat National U15

U13: Campionat National U13

FUTSAL:

U19: Campionat National U19, Liga Elitelor U19, Cupa Romaniei U19

GRASSROOTS:

ONSS - Invatamant primar

ONSS - Invatamant gimnazial

ONSS - Invatamant liceal

Campionat National Universitar

Campionat National Universitar de Futsal

Campionat Unificat in 7

* Cupa Satelor, Cupa Tymbark Junior si Fotbal si feminitate, intrerupte si ele in urma deciziei Comitetului de Urgenta din 9 martie, se amana pentru toamna, datele de disputare urmand sa se stabileasca ulterior, in functie de evolutia situatiei epidemiei COVID-19.

O DECIZIE IN PRIVINTA LIGII 2 SI LIGII 3 SE VA LUA SAPTAMANA VIITOARE

Administrația FRF a avut, marti si miercuri, intalniri prin videoconferinta cu membrii afiliati, pe fiecare esalon in parte. Astfel, dupa ce marti au avut loc intalnirile cu reprezentantii cluburilor din Liga 2 si, ulterior, cu cei ai cluburilor din Liga 3, miercuri s-au desfasurat in mediul online si intalnirile cu reprezentantii cluburilor de futsal si fotbal feminin. In cadrul acestor discutii au fost abordate problemele cauzate de epidemia COVID-19, modul in care fotbalul a fost afectat, situatia la nivelul fiecarui esalon in parte si s-au prezentat diferite scenarii in ceea ce priveste finalizarea competitiilor.

A fost o prima serie de intalniri, una de consultare si prezentare a optiunilor avute la acest moment, fiecare participant avand posibilitatea de a-si exprima parerea in ceea ce priveste deciziile ce ar trebui luate. Urmeaza ca saptamana viitoare sa aiba loc o noua serie de intalniri, inclusiv cu reprezentantii Asociatiilor Judetene de Fotbal, cand e de asteptat sa existe mai multe informatii de la nivelul autoritatilor in ceea ce priveste posibilitatea reluarii evenimentelor sportive.