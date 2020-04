"Ce facem daca Florinel Coman nu mai este vazut pe teren?" Motivul real pentru care FRF a propus ca Liga 1 sa se dispute in Turcia! Ce a dus la un astfel de scenariu

Anuntul facut de FRF cu privire la disputarea meciurilor din Liga 1 in Turcia.

Liga 1 ar putea fi reluata in luna iunie, iar FRF a propus ca restul meciurilor sa se dispute in Antalya. Aceasta varianta a fost propusa de secretarul general adjunct al FRF, Gabriel Bodescu in cadrul unei videoconferinte. Acesta a explicat care sunt motivele pentru care a propus aceasta varianta si care ar fi conditiile pentru ca restul meciurilor din Liga 1 sa se desfasoare in Antalya.

"Intr-advar. Ieri am fost invitat de catre colegi de la LPF sa ma alaturi unei videoconferinte. Cum am precizat inca de la inceput, solutia propusa, a fost a mea personala si nu o pozitie oficiala a FRF. De aceea va rog sa nu mai insistati cu Federatia impune, Federatia obliga. In momentul in care epuizam toate solutiile, putem sa apelam la o astfel de varianta. Ati mentionat pozitia lui Raed Arafat cu privire la sportivi. Ministrul Sanatatii a avut o interventie cu referire la eveninemtele sportive. Presedintele Romaniei a spus ca incepand cu data de 15 mai obligatia purtarii mastilor in spatiile inchise este obligatorie si sa nu ne gandimm la adunari publice si la alte manifestari. In Olanda, premierul de acolo a spus ca pana la 1 septembrie este interzisa orice competitie sportiva.

Presedintele UEFA a facut o propunere catre toate federatiile sa incerce sa ia toate masurile incat sa se termine competitiile pe teren. Exista un contract incheiat intre LPF si detinatorii de drepturi TV, scrie clar ca exista un numar de meciuri care trebuie livrate. Stiti ce ar insemna pentru unele cluburi din Liga 1 sa returneze 30-35% din banii din drepturile TV?. Toate aceste situatii m-au facut sa iau o astfel de solutie. Si cu reprezentatntul detinatorilor de drepturi TV am discutat. Daca epuizam toate caile pe plan national, nu putem sa ne gandim ce inseamna inca o luna fara fotbal, de aceea am propus acest lucru. Ce facem daca Florinel Coman nu mai este vazut pe teren? Mai este obiectul unui transfer? Nimeni nu va mai face oferte pentru jucatorii romani.

Este punctul meu de vedere si nu reprezinta ceva oficial. Ne asumam criticile. Este foarte usor sa comentezi. Prin aceasta propunere, FIFA trebuie sa ne dea acceptul sa jucam meciuri de pe teritoriul Romaniei in alta tara. Va dati seama ca trebuia sa ajungem la un astfel de scenariu. Este ultima varianta pe care am luat-o pentru a termina campionatul pe teren.

M-am interesat de la cativa cunoscuti pe care ii am in Turcia. M-am interesat de numarul de cazuri confirmate piozitiv in Antalya, 102 cazuri. Despre temperatura. Daca am face asa ceva, am putea avea la dispozitie un labortator in care putem sa facem teste", a declarat Gabriel Bodescu, la PRO X.