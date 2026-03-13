Formația „nerazzurra” este, la momentul redactării acestui articol, lider în Serie A, cu 67 de puncte, cu șapte peste rivala AC Milan, ocupanta locului secund.

Inter a ratat însă șansa de a se distanța decisiv în clasament după ce a pierdut săptămâna trecută Derby della Madonnina cu AC Milan.

În spatele celor două rivale din Milano se află SSC Napoli, pe locul 3, cu 56 de puncte, în timp ce Como 1907 ocupă locul 4, cu 51 de puncte, la egalitate cu AS Roma. Top 6 este completat de Juventus.

Alessandro Matri, impresionat de munca lui Chivu

Rezultatele obținute de antrenorul român nu au trecut neobservate în Italia. Fostul atacant al lui Juventus, Alessandro Matri, a avut cuvinte de laudă pentru tehnicianul român.

„Este primul lui sezon la o echipă mare și nu este niciodată ușor, dar cred că face o treabă foarte bună. Reușește să pună în valoare tinerii din lot și oferă spațiu întregii echipe”, a spus Matri, citat de fcinter1908.it.

Fost internațional italian cu 7 selecții, Alessandro Matri a cucerit șapte trofee în carieră alături de Juventus, dintre care patru titluri în Serie A, o Cupă a Italiei și două Supercupe ale Italiei.

Pentru Inter Milano urmează un meci tare în etapa #29. Băieții lui Chivu se vor duela cu Atalanta, pe teren propriu, sâmbătă, 14 martie, nu mai devreme de ora 16:00.