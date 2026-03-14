Atletul Alin Firfirică s-a clasat sâmbătă, la Nicosia, pe locul 2 la aruncarea discului, la Cupa Europei.

Cea mai bună aruncare din cele şase reuşite ale atletului tricolor a măsurat 65.95 metri, din prima încercare, cu care s-a clasat pe locul 2. Pe podium au mai urcat Steven Richter (Germania, 67.29 metri, cea mai bună performanţă a sezonului) şi Ruben Rolvink (Olanda, 65.47 metri).

Firfirică, din nou pe podium

Alin Firfirică a câştigat proba în urmă cu doi ani, la Leiria, cu o reuşită de 66.07 metri.

La U23, Ştefan Alexandru Ciobanu a obţinut primul loc în grupa B la aruncarea greutăţii, cu cea mai bună performanţă personală – 17.57 metri, şi locul 6 la general.

La Cupa Europei 2026, România mai este reprezentată la nivelul under 23 de Adina Ionela Fîrţală (aruncarea greutăţii) şi de Narcis Andrei Popescu (aruncarea suliţei).

Cupa Europei se desfăşoară la Nicosia, în 14-15 martie, cu participarea a 284 atleţi din 35 de ţări (147 la masculin, 137 la feminin).