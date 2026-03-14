După ultima etapă din sezonul regulat, Elias Charalambous și Mihai Pintilii s-au decis să părăsească echipa alături de care au câștigat două titluri de campioni ai României. În locul celor doi antrenori a fost adus Mirel Rădoi, care îi va pregăti pe roș-albaștri până în vară, când va semna cu o altă echipă.

Thomas Neubert, replică pentru Mihai Pintilii

Rădoi a mers la FCSB cu tot staff-ul său, astfel că roș-albaștrii au trebuit să se descotorosească de fostul staff în care s-a aflat și preparatorul fizic Thomas Neubert, care s-a ocupat de echipă în ultimii ani.

Mihai Pintilii, partenerul lui Elias Charalambous de pe banca tehnică, s-ar fi plâns în repetate rânduri la Gigi Becali în legătură cu faptul că Thomas Neubert ar fi lipsit de mai multe ori de la antrenamentele echipei, motivând absențele prin faptul că nu are înlocuitor la clinica pe care o deține.

După ce a plecat de la FCSB în urma venirii lui Mirel Rădoi pe banca tehnică a roș-albaștrilor, Neubert a rupt tăcerea și a ținut să îi dea replica lui Pintilii.

Preparatorul fizic german susține că în ultimii șase ani ar fi lipsit de la doar două ședințe de pregătire.

”Am citit asta (n.r. că Mihai Pintilii s-a plâns la Gigi Becali). Este un punct important pentru mine pe care trebuie să-l clarific. Nu știu cine a vorbit cu Gigi și i-a zis lucrurile acestea, dar, pentru fiecare suporter de la FCSB, să fie foarte clar. Eu am lucrat în ultimii șase ani acolo, cu toată inima mea.

FCSB este de peste zece ani clubul meu de aici, din România, și rămâne clubul meu din România. Inima mea e plină de iubire și entuziasm pentru acest club. Specific pentru suporterul FCSB… eu știu tot ce fac suporterii FCSB, știu cât ne-au susținut în toate meciurile din Europa. Îmi amintesc de meciul cu Hoffenheim, din Germania, când am jucat cu stadionul plin cu suporteri români. Familia a venit acolo și mi-a spus că e senzațional ce fac suporterii români. FCSB este foarte iubită de suporteri.

În doi ani și jumătate, de când mi-am deschis acest business, am lipsit doar de la două antrenamente. Era vorba doar despre antrenamente de refacere în cabinetul medical și puțin în sală. Atunci am lipsit din cauza unor situații de urgență. Doar două zile nu am fost acolo. Dar, în rest, la fiecare cantonament, la fiecare antrenament și la fiecare oră am fost sută la sută cu toată inima, cu toată experiența mea, doar pentru FCSB.

(n.r. cu Mihai Pintilii ați vorbit vreodată despre aceste lucruri?) Nu, nu am vorbit cu el. El a fost colegul meu și atât”, a spus Thomas Neubert, conform Prosport.