Într-un interviu acordat Globo Esporte, el a explicat că a fost complet copleşit de intensitatea şi cerinţele vieţii de zi cu zi de la club. „Am ajuns la unul dintre cele mai mari cluburi din lume nepregătit, atât mental, cât şi tactic. În vestiar, toată lumea purta costume, iar eu purtam haine simple... Roberto Carlos a glumit că vor crede că sunt acolo să revopsesc pereţii”, a dezvăluit el.

Dar ceea ce i-a afectat în mod special performanţa a fost dependenţa de PlayStation: „Eram tânăr, recent căsătorit şi mi-am cumpărat un PlayStation. Am jucat până dimineaţa, am mâncat prost şi am dormit puţin. Performanţa mea a scăzut şi m-am îngrăşat”, a recunoscut Zé Roberto. „Când mi-am dat seama că fotbalul devenea mai fizic, am început să investesc mai mult în mine.” „M-am întors în Brazilia în 2006 pentru a juca pentru Santos la cel mai bun nivel al meu, apoi pentru Bayern la 35 de ani. Această revenire a fost crucială pentru longevitatea mea”, a explicat fostul fotbalist, în vârstă de 51 de ani, retras din activitate în 2017.

Ca jucător, el a câştigat cu Brazilia de două ori Copa America, în 1997 şi 1999, şi de două ori Cupa Confederaţiilor (1997, 2005). A evoluat pentru naţionala braziliană în 84 de meciuri şi a înscris şase goluri.

La nivel de echipă de club, şi-a început cariera la Portuguesa, în Brazilia, în 1994. Apoi, el a evoluat pentru Real Madrid (1997-1998), Flamengo (1998), Bayer Leverkusen (1998-2002), Bayern Munchen (2002-2006, 2007-2009), Santos (2006-2007), Hamburger SV (2009-2011), Al Gharafa (2011-2012), Gremio (2012-2014) şi, din 2015, Palmeiras.

A câştigat campionatul Spaniei, Supercupa Spaniei (1997) şi Liga Campionilor (1998) cu Real Madrid, de patru ori campionatul şi Cupa Germaniei (2003, 2005, 2006, 2008) cu Bayern Munchen, campionatul Paulista cu Santos (2007), Cupa Emirului Qatarului cu Al Gharafa (2012) şi Cupa Braziliei (2015) şi campionatul Braziliei (2016) cu Palmeiras.

