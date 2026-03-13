Dani Coman a făcut o promisiune după prima surpriză reușită de FC Argeș în play-off

Intrată în play-off de pe poziția a șasea, FC Argeș a făcut un salt spectaculos, până pe locul 2, după ce a răpus Universitatea Craiova chiar în Bănie. Adel Bettaieb, cu un gol spectaculos în minutul 26, a decis primul duel din play-off-ul Superligii.

Reacția lui Dani Coman după Universitatea Craiova - FC Argeș 0-1

Dani Coman, președintele lui FC Argeș, a recunoscut cu modestie după meci că echipa sa este inferioară adversarelor din play-off "din toate punctele de vedere, însă "noi compensăm prin alte lucruri".

Fostul portar a dat asigurări că FC Argeș va juca la victorie toate meciurile rămase din play-off și a evitat să vorbească despre candidatura formației sale la titlu.

"Sunt fericit. Am întâlnit echipa de pe primul loc, o echipă foarte bună, care an de an se luptă la câștigarea campionatului. Dar am demonstrat și noi că suntem o echipă în creștere, o echipă așa cum ne dorim să fim - să creștem organic și să avem rezultate.

Am demonstrat azi și nu numai azi. Am câștigat și la FCSB, și la CFR Cluj, și la Dinamo și la Craiova. Înseamnă că nu întâmplător suntem în play-off-ului campionatului.

Așa cum am spus-o la începutul play-off-ului, fiecare meci îl vom trata la fel, adică la victorie, indiferent de adversar. Ne cunoaștem limitele, știm ceea ce putem să facem, știm unde putem ajunge. Vom juca la victorie, chiar dacă trebuie să recunoaștem că întâlnim echipe mai bune din toate punctele de vedere, însă noi compensăm prin alte lucruri.

E extraordinar să câștigi pe Oblemenco contra Craiovei, echipa de pe primul loc. Asta arată că avem jucători de calitate, un grup unit, un staff tehnic care știe să pregătească fiecare meci indiferent de adversar.

Din punctul meu de vedere, Craiova are cel mai bun lot. Este adevărat că au avut și absențe astăzi, dar și noi am avut", a spus Dani Coman, la zona mixtă.