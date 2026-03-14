Formația gălățeană începe play-out-ul de pe locul 10, cu 21 de puncte, în timp ce ciucanii se află pe locul 13, poziție de baraj, cu 16 puncte.

Cele două formații s-au întâlnit pentru prima dată în prima ligă chiar în sezonul 2025/2026, când gălățenii au obținut patru dintre cele șase puncte puse în joc. Meciul din tur s-a încheiat 1-1, iar la Galați, Oțelul Galați s-a impus clar, 3-0.

Echipele probabile

Oțelul Galați: Dur-Bozoancă – Zhelev, Ne Lopes, P. Iacob, Conrado – A. Ciobanu, Lameira – Bană, Patrick, Andrezinho – Debeljuh

Antrenor: Laszlo Balint

FK Csíkszereda: Pap – Paszka, Kabashim, Hegedus, Trif – Veres, Kleinheisler – Ceara, Jebari, Bodo – Eppel