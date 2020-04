FRF vine cu o propunere BOMBA: Liga 1 in alta tara! Cluburile si oficialii LPF au acceptat solutia Federatiei

Cluburile din Liga 1 si FRF au ajuns astazi la un acord privind disputarea meciurilor.

Cluburile din Liga 1 au participat astazi la o videoconferinta alaturi de membrii Federatiei si au acceptat propunerea de a juca restul sezonului in alta tara. Se planuieste ca, dupa reluarea sezonului, toate echipele sa se mute in Antalya, iar costurile deplasarilor nu ar fi mai mari decat in tara.

Antalya, locul de cantonament pentru multe echipe din Romania, poate deveni acum si locul unde se disputa meciurile care au mai ramas din actualul sezon, in cazul in care in tara noastra nu se va putea juca fotbal prea curand. Cele 14 cluburi si oficialii LPF au fost total de acord cu aceasta propunere.

Ideea lui Gica Hagi este alta. "18 echipe din sezonul viitor. Ne trebuie organizare tenica si administrativa din sezonul viitor, iar acest sezon cred ca poate fi inghetat. Sa ramana asa cum e, iar dupa aceea sa vina si cei din B. E doar o idee, eu nu decid.", a spus Hagi la DigiSport.

LPF a anuntat reluarea campionatului pe 6 iunie si a programat deja etapele ramase in urmatorul fel: 6/7 iunie, 13/14 iunie, 17/18 iunie, 20/21 iunie, 27/28 iunie, 1/2 iulie, 4/5 iulie, 8/9 iulie, 11/12 iuli, 18/19 iulie, 22/23 iulie si 25/26 iulie. Aceste date nu sunt batute in cuie si pot suferi modificari pe parcurs.

In momentul intreruperii campionatului, CFR Cluj se afla pe primul loc, cu 30 de punte, cu 4 mai mult decat FCSB si Craiova. In play out, Viitorul conduce clasamentul cu 24 de puncte, fiind urmata de Sepsi, Hermanstadt si Dinamo.