Reactia televiziunilor din Romania la posibila mutare a Ligii 1 in Antalya! Reprosuri la adresa FRF

Propunerea Federatiei Romane de Fotbal de a muta Liga 1 in Antalya a adus tensiune in randul televiziunilor.

Saptamana trecuta s-a vehiculat ideea conform careia meciurile ramase din Liga 1 s-ar putea disputa in Turcia, mai exact in Antalya, insa sansele ca acest lucru sa se intample se diminueaza in fiecare zi.

Detinatorii drepturilor TV au refuzat cu vehementa aceasta varianta, din cauza calitatii produsului. Meciurile ar fi fost disputate pe niste terenuri de antrenament, fara tribune.

Acestia sustin ca meciurile din Liga 1 sa se desfasoare in conditii normale, pe arene omologate, de unde partidele ar putea fi televizate.