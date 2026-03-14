FCSB se va duela cu Metaloglobus duminică seară, de la 20:30, în prima etapă din play-out.

Schimbă Rădoi căpitanul la FCSB?

Darius Olaru a fost căpitanul celor de la FCSB în ultimele sezoane, după ce Florin Tănase a decis să părăsească echipa în 2022, pentru a semna cu Al Jazira. Banderola a rămas pe brațul lui Olaru și după revenirea lui Tănase, dar acest lucru s-ar putea schimba acum, odată cu venirea pe banca tehnică a lui Mirel Rădoi.

”Te gândești să schimbi căpitanul?”, a fost întrebat Rădoi la conferința de presă premergătoare jocului cu Metaloglobus.

Noul antrenor al roș-albaștrilor a transmis că a purtat o discuție cu cei din staff-ul său, în urma căreia au stabilit câțiva jucători care vor fi responsabili de ceea ce se întâmplă în vestiarul echipei. Totuși, Rădoi nu a spus cu subiect și predicat dacă FCSB va avea un nou căpitan.

”Bună întrebare, noi am avut discuția asta la nivel de staff. Cred că aici a fost foarte ușor de decis. Am reușit să facem un grup de jucători care sunt responsabilizați cu ceea ce se întâmplă în vestiar.

Până să ajungă la noi problemele, ei vor fi primii responsabili. Dacă ceva se întâmplă, ei trebuie să fie primul filtru. După aceea, lucrurile escaladează, cei amendați nu vor fi cei care au încercat, ci acel grup. Așa am încercat cumva să îi responsabilizăm”, a răspuns Rădoi.

VIDEO Conferința lui Mirel Rădoi înainte de meciul cu Metaloglobus