„Nerazzurrii” sunt, la momentul redactării acestui articol, lideri în Serie A, cu 67 de puncte, la șapte peste rivala AC Milan, ocupanta locului secund. Inter a ratat însă șansa de a se distanța decisiv după ce a pierdut săptămâna trecută Derby della Madonnina.

În spatele celor două rivale din Milano se află SSC Napoli, pe locul 3, cu 56 de puncte, în timp ce Como 1907 ocupă locul 4, cu 51 de puncte, la egalitate cu AS Roma. Topul este completat de Juventus.

Inter vrea să îi prelungească contractul până în 2029

Potrivit publicației La Gazzetta dello Sport, conducerea lui Inter este pregătită să îi ofere lui Chivu un nou contract pe termen lung.

„Inter votează cu Chivu”, a titrat astăzi publicația italiană, care susține că negocierile pentru prelungire ar putea fi finalizate în următoarea perioadă.

Actualul contract al tehnicianului român expiră în 2027, însă oficialii clubului, în frunte cu Giuseppe Marotta, vor să îl prelungească până în 2029.

Marotta a riscat vara trecută când l-a numit pe Chivu în locul lui Simone Inzaghi, însă pariul pare să fi dat roade. Chivu este foarte aproape de a câștiga titlul în Serie A chiar în primul sezon pe banca lui Inter.

Pentru Inter Milano urmează un test important în etapa a 29-a din Serie A. Echipa lui Chivu va primi vizita celor de la Atalanta, sâmbătă, de la ora 16:00, pe stadionul „Giuseppe Meazza”.