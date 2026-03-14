Mirel Rădoi a susținut sâmbătă o conferință de presă premergătoare partidei pe care FCSB o va disputa duminică, 15 martie, de la ora 20:30, pe teren propriu, împotriva celor de la Metaloglobus. Înaintea meciului care marchează debutul echipei în play-out, antrenorul în vârstă de 44 de ani a clarificat statutul lui Vlad Chiricheș, jucător care a absentat de pe gazon de la jumătatea lunii ianuarie din cauza unei accidentări.

Tehnicianul a transmis că fundașul central se antrenează normal și intră în calcule pentru jocurile rămase din acest campionat. Rădoi a subliniat că, dacă fotbalistul ia în calcul să își încheie cariera, acest pas ar trebui făcut abia la vară.

„În momentul ăsta, Chiricheș se antrenează cu noi, situația lui este bună. În acest moment nu îi avem pe Ngezana, Cercel și Ofri Arad, care are o mică problemă la gleznă. Lixandru este suspendat. În rest, avem toți jucătorii valizi. Vlad s-a antrenat normal zilele astea. Dacă se va lăsa, va trebui să se lase după ce se va termina sezonul, pentru că acum avem nevoie de toată lumea. Și cei care joacă, și cei care nu, trebuie să fie aproape de echipă. Cu atât mai mult el, care a fost căpitanul echipei naționale”, a spus Rădoi.

Experiența, un atu în vestiar

Mirel Rădoi este convins că Vlad Chiricheș poate fi de folos echipei în gestionarea momentelor tensionate din interiorul lotului.

„A trecut prin vestiare în care momentele astea de presiune s-au simțit. El poate să le povestească jucătorilor cum le putem depăși ca grup. În funcție de ce se întâmplă la antrenamente, nu cred că va fi o problemă pentru cineva din staff ca el să joace. Șanse au toți jucătorii să joace mâine. După ce vom vedea rapoartele mâine dimineața, vom alege primul 11”, a mai adăugat antrenorul.

În actuala stagiune, Vlad Chiricheș a bifat 20 de prezențe în tricoul celor de la FCSB, adunând 987 de minute pe teren. Înțelegerea sa cu clubul urmează să expire la finalul acestui sezon.