FRF si LPF vor sa mute Liga 1 in Antalya, cluburile vor sa joace in Austria!

Oficialii mai multor cluburi s-au consultat si au hotarat ca Antalya nu e o solutie sanatoasa pentru continuarea Ligii 1.

Liga 1 este intrerupta de o luna si jumatate din cauza pandemiei de Covid-19, iar ultima idee, in cazul in care starea de urgenta nu va inceta pe 16 mai, este ca meciurile ramase de disputat din acest sezon sa se joace in Antalya, zona turistica din sud-estul Turciei, mai aproape de Siria si Iraq decat de Romania. LPF a anuntat ca a ajuns la o intelegere cu cluburile, iar FRF va fi cea insarcinata sa trimita solicitarea catre UEFA. Insa, mai multi reprezentanti ai cluburilor din Liga 1, cu care Sport.ro a discutat pe aceasta tema, spun ca varianta Antalya poate fi luata in calcul doar ca ultima solutie si este deocamdata doar o speculatie, in conditiile in care Turcia nu este mai sigura din punct de vedere medical decat Romania, poate chiar dimpotriva, iar jucarea meciurilor pe temperaturi ridicate, de peste 40°C, incepand cu luna iunie, poate duce la probleme grave de sanatate pentru sportivi.

Unul dintre conducatorii din Liga 1 consultati de noi a declarat, sub protectia anonimatului, ca „Antalya e ultima solutie pe care trebuie sa o luam in calcul. Am fost intrebati, daca am fi de acord sa jucam acolo, in situatia in care ajungem in luna iunie si nu se rezolva problema cu coronavirusul in Romania. Sincer, am vorbit cu antrenorul si am prefera sa se anuleze sezonul, decat sa mergem sa jucam in Antalya si sa ne nenorocim jucatorii. Acum am vazut ca presedintele a anuntat ca se relaxeaza dispozitiile ordonantei militare, deci ne vom putea intoarce la antrenamente, incepand cu jumatate lunii viitoare.

Noi am vrea sa jucam in Romania, dar, daca nu se va putea, cred ca Antalya nu e ce mai buna solutie. Riscam sa fugim de coronavirus si sa bagam jucatorii in spital din cauza caldurii. La 40-45°C nu poti sa mergi nici pe strada, dar sa alergi 10 kilometri la fiecare 2-3 zile! Nici in mod normal nu se fac vara cantonamente in Antalya, pentru ca e foarte cald. Multe echipe prefera alte locatii mai racoroase. Merg in Antalya doar cei care nu au bani pentru alte tari sau cei carora li se ofera gratuitate de catre organizatori.

Am mai vorbit cu reprezentantii altor cluburi si toti au spus ca Austria e o locatie mai buna decat Turcia. Austria e o tara din UE, mult mai sigura decat Turcia, ajungem in cateva ore cu autocarul, exista conditii extraordinare de cazare si pentru fotbal, iar guvernul lor a anuntat de cateva zile ca se vor ridica restrictiile in perioada urmatoare. In plus, au mai putine decese din cauza coronavirusului decat noi. Daca nu se poate juca in Romania, cred ca Austria e prima varianta”.

Intr-adevar, Spania, Turcia si Cipru sunt locatiile in care echipele din Liga isi fac cantonamentele in perioada de iarna, iar Austria este una dintre tarile preferate de cluburile romanesti pentru cantonamentul de vara, alaturi de Slovenia sau Romania. In vara lui 2019, CFR Cluj (Windischgarsten), CS „U” Craiova (Hall in Tirol), Sepsi (Kreischberg) si FC Botosani (Fugen) s-au pregatit in Austria, in timp ce doar Poli Iasi a mers in cantonament in Antalya. Printre locatiile care pot gazdui cele 14 echipe din Liga 1 se gasesc regiunile Tirol, in vest, cu stadioane la Innsbruck, Kufstein, Hall in Tirol, Schwaz, Worgl, Imst, Rum, Kitzbuhel si alte mai mici, dar si Carinthia, in sudul Austriei, cu stadioane la Klagenfurt, Wolfsberg, Villach, Feldkirchen si altele de capacitate mai redusa. In trecut, nationala Romaniei a jucat mai multe meciuri la Klagenfurt, pe moderna arena Worthersee Stadion (30.000 de locuri), cu foarte multi romani in tribune.