Jurnaliștii din Peninsulă au analizat situația din fruntea ierarhiei, remarcând faptul că formația pregătită de Cristi Chivu a încetinit ritmul. După eșecul din derby-ul cu AC Milan, Inter nu a reușit să profite de oboseala celor de la Atalanta, echipă învinsă recent cu 1-6 de Bayern Munchen în Liga Campionilor.

Avansul care putea ajunge la 10 puncte în cazul unei victorii este acum de 8 puncte, iar presa sportivă subliniază că rivala AC Milan are șansa de a reduce diferența la doar cinci lungimi dacă va câștiga meciul de duminică seară de pe Stadio Olimpico, împotriva lui Lazio.

„Inter se împiedică din nou. Și acum Milan poate cu adevărat să redeschidă campionatul. Inter nu profită de oboseala post Champions a Atalantei și frânează din nou, după KO-ul din derby-ul cu Milan. O frânare grea în termeni de clasament. Dacă un succes cu Atalanta i-ar fi readus pe oamenii lui Chivu la +10 față de Milan, în fapt, avantajul actual de +8 ar putea deveni +5 mâine seară, cu Pulisic și colegii care vor fi pe scenă pe Olimpico împotriva lui Lazio a lui Sarri. O eventualitate care ar da și mai mult avânt Milanului în sprintul final, după ce a înjumătățit dezavantajul în doar două meciuri”, au scris cei de la TuttoMercatoWeb.

Tensiune pe San Siro și punct pierdut pe final

Sâmbătă, 14 martie 2026, Inter a deschis scorul în minutul 26 prin Pio Esposito, dar a fost egalată în minutul 82 de Krstovic. Faza golului marcat de oaspeți a stârnit controverse, gazdele cerând fault la un duel între Sulemana și Dumfries. Arbitrul a lăsat jocul să continue, decizie care a provocat nemulțumirea băncii tehnice. Cristi Chivu a protestat și a primit cartonașul roșu, lăsându-și echipa fără antrenor la marginea terenului în minutele de prelungire.

Programul liderului până la finalul sezonului

În cursa pentru titlu în Serie A, echipa românului are de disputat următoarele nouă partide în campionat.