Sumudica spune ca propunerea FRF e imposibila! "Sa joci in Antalya din 3 in 3 zile? E crima! Ii distrugi pe jucatori"

Antrenorul lui Gaziantep nu vede cum Liga 1 ar putea sa dispute meciurile in Turcia.

FRF a venit cu o propunere surpriza, iar cluburile si LPF au cazut de acord: restul meciurilor din Liga 1 sa se dispute in Antalya, acolo unde cluburile din Romania merg in cantonament de obicei.

Marius Sumudica a declarat ca varianta Antalya e luata in calcul si de cluburile din Turcia, insa nu crede ca se poate realiza din mai multe motive. In primul rand, antrenorul roman spune ca infrastructura nu ar permite, pentru ca nu exista destule stadioane bune unde sa se dispute meciuri, iar in al doilea rand, temperaturile extrem de ridicate din lunile iunie si iulie le-ar fi fatale jucatorilor, in conditiile in care partidele se vor juca din 3 in 3 zile.

"Nu stiu ce se va intampla, asta se discuta si in Turcia pentru echipele de aici. Eu ader pentru aceasta varianta, pentru ca in Antalya e un numar scazut de cazuri, dar aici intervin multe probleme si as vrea sa explic.

Referitor la Antalya, exista un singur stadion mare. In rest, sunt campusuri, terenuri la diferite hoteluri. Iti dau impresia unui joc amical, nu poti capacita jucatorii, asta in prima faza.

Al doilea lucru va fi clima, e ucigator. Eu va spun, mergeam in vacanta acolo. Daca apuci iulie acolo, sunt 37-38 de grade, o umiditate... Nu poti duce antrenamente, jocuri. Daca tu vrei sa joci din 3 in 3 zile, e crima! Ii distrugi pe jucatori. Pana atunci, ai nevoie de antrenamente, de amicale, nu se poate sa incepem in 3 saptamani. Ai nevoie de cel putin 5-6 saptamani de pregatire.

Este extraordinar de greu. Daca faci lucrul asta in Antalya, iti trebuie 2 echipe, n-ai cum sa-ti revii. Sunt aproape 40 de grade, te deshidratezi, pierzi saruri minerale, electroliti.

Ca sa joci pe 5 iunie prima etapa, ai nevoie de cel putin o luna de pregatire. Poate sa-mi zica mie oricine... Deci trebuie pe 5 mai sa reinceapa pregatirea, nu zic cu 5 saptamani inainte, zic cu 4. Pai cand sa incepi, ca pana pe 15 mai e stare de urgenta. Nu cred ca se poate rezolva, nici pentru Turcia.

Sincer, eu as ingheta acest campionat. Decat sa se contamineze niste jucatori si dupa sa se opreasca, iar toata lumea sa fie apoi speriata, mai bine castigam timp, se opreste acum totul si incepem sezonul urmator", a spus Sumudica, la DigiSport.