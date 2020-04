FCSB e gata sa se mute la 1300 de km de Bucuresti! Pe ce stadioane ar putea juca daca planul de ultima ora al FRF se aproba

Federatia a propus ca etapele ramase de disputat sa se joaca in Antalya.

Cluburile din Liga 1 au fost de acord cu masura FRF, insa situatia este complicata din punct de vedere logistic. Marius Sumudica, antrenor la Gaziantep, in Turcia, spune ca e aproape imposibil sa joci in iulie in Antalya, din 2 motive: unul il reprezinta infrastructura, iar un al doilea il reprezinta clima extrem de dura in timpul verii.

In cazul in care planul FRF va fi pus in aplicare, echipele vor trebuie sa calatoreasca peste 1300 de km, pana in Antalya, in sud vestul Turciei. Orasul reprezinta o destinatie populara atat pentru turistii din intreaga lume, dar si pentru echipele de fotbal, care aleg sa-si desfasoare de multe ori cantonamentele de iarna aici.

Al cincilea oras ca marime din Turcia dispune de un singur stadion, cel al echipei locale. Antalya Stadium, finalizat in 2015, are 32.000 de locuri si gazduieste meciurile lui Antalyaspor din Super Lig.

Pentru ca o etapa sa se desfasoare in conditii optime, este nevoie de cel putin 3-4 stadioane unde echipele din Liga 1 sa se poata antrena si sa poate juca meciurile oficiale. In Antalya mai exista diverse terenuri de fotbal in cadrul complexurilor hoteliere, insa fara tribune si cu facilitati limitate.

O arena care se poate lua in calcul este Mardan Sports Complex, care se afla tot in oras, pe care s-au desfasurat meciuri de la Campionatul European U17, din 2008. Stadionul are 8000 de locuri si dispune de gazon cu iarba naturala.

In fine, un al treilea stadion se afla la 130 de km est de Antalya, in Alanya. Arena din acest oras este denumita Bahçeşehir Okullari, a fost finalizata in 2011 si are 10.000 de locuri.