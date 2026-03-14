Noul antrenor al echipei, Mirel Rădoi, a decis să îl folosească pe Mamadou Thiam ca vârf împins, nu ca atacant lateral.

Anunțul a fost făcut de Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului, care a explicat că această mutare a fost discutată în staff și acceptată de noul tehnician.

Gata, FCSB are un nou atacant! Decizia lui Mirel Rădoi

„Mă bucur că Mirel e de părerea asta, că Thiam nu este atacant lateral, ci număr 9. Când Gigi spunea să aduc vârf, am vorbit cu Thiam și l-am întrebat ce preferă. Răspunsul a venit imediat: ‘Număr 9’”, a spus Stoica la Prima Sport.

Fotbalistul de 30 de ani, adus de la Universitatea Cluj, a fost folosit în acest sezon și în banda stângă, însă noul staff al FCSB a decis să îl utilizeze în poziția sa naturală.

În actuala stagiune, Mamadou Thiam a adunat 39 de meciuri, șapte goluri și două pase decisive, în 1.809 minute jucate în toate competițiile.

FCSB țintește Conference League din play-out

FCSB a început play-out-ul de pe locul 1, cu 23 de puncte, dar la momentul actual este detronată, cel puțin temporar, de UTA Arad, care are în cont 25 de puncte după victoria cu Hermannstadt.

FCSB joacă astăzi, 14 martie, primul meci din istoria echipei în grupa de retrogradare, împotriva nou-promovatei Metalglobus. Cele două formații se vor duela nu mai devreme de ora 20:30.

Patronul Gigi Becali a anunțat deja că obiectivul echipei este calificarea în cupele europene. Pentru asta, roș-albaștrii trebuie să termine play-out-ul pe unul dintre primele două locuri și apoi să câștige două meciuri de baraj pentru a ajunge în preliminariile UEFA Europa Conference League.