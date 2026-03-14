Cristi Chivu a încasat cartonașul roșu pentru proteste în partida Inter - Atalanta 1-1. Antrenorul român a primit inițial cartonașul galben în minutul 83, fiind eliminat două minute mai târziu.
Concluzia lui Luca Marelli despre faza controversată din Inter - Atalanta 1-1
Chivu a fost înfuriat la maximum de hotărârea arbitrului Gianluca Manganiello, după consultarea VAR, de a valida golul de 1-1 marcat de către Nikola Krstovic în minutul 83. „Nerazzurrii” au reclamat un fault în atac.
Luca Marelli i-a dat însă dreptate „centralului” Gianluca Manganiello, susținând că a fost un contact prea ușor pentru a anula golul egalizator al oaspeților.
Marelli: „Contactul a fost foarte ușor”
„Nu există contact jos, singurul lucru este mâna pe spate, dar nu pare să apese. În opinia mea, Manganiello a făcut ceea ce trebuie neanulând golul. Pare a fi alegerea corectă pentru că nu există contact jos.
Frattesi a anticipat mingea, Scalvini a ajuns târziu și i-a atins piciorul lui Frattesi, dar privind imaginea, contactul a fost, de fapt, foarte ușor”, a declarat Luca Marelli, fost arbitru italian, citat de tuttomercatoweb.com.
Echipele de start
Inter: Sommer - Bisseck, Akanji, Carlos Augusto - Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco - Esposito, Thuram; Rezerve: Di Gennaro, J. Martinez - Mkhitaryan, L. Henrique, Lavelli, Kaczmarski, Frattesi, A. Diouf, De Vrij, Darmian, Bonny, Bastoni, Acerbi; Antrenor: Cristi Chivu
Atalanta: Carnesecchi - Scalvini, Djimsiti, Kolasinac - Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi - Samardzic, Zalewski - Scamacca; Rezerve: F. Rossi, Sportiello - BEllanova, De Ketelaere, Ederson, Hien, Kossounou, Krstovic, Musah, Sulemana; Antrenor: Raffaele Palladino