Cristi Chivu a încasat cartonașul roșu pentru proteste în partida Inter - Atalanta 1-1. Antrenorul român a primit inițial cartonașul galben în minutul 83, fiind eliminat două minute mai târziu.

Concluzia lui Luca Marelli despre faza controversată din Inter - Atalanta 1-1

Chivu a fost înfuriat la maximum de hotărârea arbitrului Gianluca Manganiello, după consultarea VAR, de a valida golul de 1-1 marcat de către Nikola Krstovic în minutul 83. „Nerazzurrii” au reclamat un fault în atac.

Luca Marelli i-a dat însă dreptate „centralului” Gianluca Manganiello, susținând că a fost un contact prea ușor pentru a anula golul egalizator al oaspeților.