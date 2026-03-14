GALERIE FOTO Verdictul specialistului după ce Chivu a fost eliminat în Inter - Atalanta

Alexandru Hațieganu
Un fost arbitru, actual analist în Italia, a dat verdictul la faza în care Cristi Chivu a fost eliminat în Inter - Atalanta 1-1. 

Cristi Chivu a încasat cartonașul roșu pentru proteste în partida Inter - Atalanta 1-1. Antrenorul român a primit inițial cartonașul galben în minutul 83, fiind eliminat două minute mai târziu. 

Concluzia lui Luca Marelli despre faza controversată din Inter - Atalanta 1-1

Chivu a fost înfuriat la maximum de hotărârea arbitrului Gianluca Manganiello, după consultarea VAR, de a valida golul de 1-1 marcat de către Nikola Krstovic în minutul 83. „Nerazzurrii” au reclamat un fault în atac. 

Luca Marelli i-a dat însă dreptate „centralului” Gianluca Manganiello, susținând că a fost un contact prea ușor pentru a anula golul egalizator al oaspeților. 

Marelli: „Contactul a fost foarte ușor”

„Nu există contact jos, singurul lucru este mâna pe spate, dar nu pare să apese. În opinia mea, Manganiello a făcut ceea ce trebuie neanulând golul. Pare a fi alegerea corectă pentru că nu există contact jos. 

Frattesi a anticipat mingea, Scalvini a ajuns târziu și i-a atins piciorul lui Frattesi, dar privind imaginea, contactul a fost, de fapt, foarte ușor”, a declarat Luca Marelli, fost arbitru italian, citat de tuttomercatoweb.com.  

Echipele de start

Inter: Sommer - Bisseck, Akanji, Carlos Augusto - Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco - Esposito, Thuram; Rezerve: Di Gennaro, J. Martinez - Mkhitaryan, L. Henrique, Lavelli, Kaczmarski, Frattesi, A. Diouf, De Vrij, Darmian, Bonny, Bastoni, Acerbi; Antrenor: Cristi Chivu

Atalanta: Carnesecchi - Scalvini, Djimsiti, Kolasinac - Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi - Samardzic, Zalewski - Scamacca; Rezerve: F. Rossi, Sportiello - BEllanova, De Ketelaere, Ederson, Hien, Kossounou, Krstovic, Musah, Sulemana; Antrenor: Raffaele Palladino

Inter - Atalanta 1-1. Final nebun pe "Meazza", cu Chivu eliminat în minutul 85! Cum arată clasamentul din Serie A
Chivu a "turbat" pe margine și a fost eliminat! Nebunie pe "Meazza", în finalul thriller-ului Inter - Atalanta
Rivalii lui Chivu știu cum pot să-i "fure" titlul lui Inter: "Există un singur mod"
Dezvăluirea despre Luka Modric și avertisment pentru Chivu: "Nu a renunțat!"
Gata, Cristi Chivu semnează! Anunțul făcut astăzi de Gazzetta dello Sport
Andrei Nicolescu le-a cerut dinamoviștilor două lucruri înaintea derby-ului cu Rapid
ACUM Chelsea – Newcastle 0-1, LIVE pe VOYO. Londonezii vor pe loc de Champions League
ACUM Arsenal – Everton, LIVE pe VOYO. "Tunarii" vor să facă încă un pas către titlul de campioni
Oțelul – Csikszereda 2-3, pe Sport.ro! Victorie uriașă pentru ciucani după o partidă spectaculoasă
Reghecampf rupe tăcerea despre banii din Maroc. Ce s-a întâmplat înaintea meciului de azi
Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

FCSB are un nou atacant! Decizia lui Mirel Rădoi

Gata, Cristi Chivu semnează! Anunțul făcut astăzi de Gazzetta dello Sport

Unde s-a mutat și câți ani are de fapt Ivana Knoll, suportera croată care a înnebunit lumea fotbalului!

Dani Coman a făcut o promisiune după prima surpriză reușită de FC Argeș în play-off

Cvadruplul campion al Italiei a văzut ce face Chivu la Inter și a reacționat imediat

Rapid - Dinamo, LIVE TEXT de la 21:00 | ECHIPELE DE START
Reghecampf rupe tăcerea despre banii din Maroc. Ce s-a întâmplat înaintea meciului de azi
Marius Șumudică s-a hotărât! Decizia luată de antrenorul român după umilința din Arabia Saudită
Cele două cuvinte pe care i le-a spus Cristi Chivu arbitrului după ce a fost eliminat
ACUM Arsenal – Everton, LIVE pe VOYO. "Tunarii" vor să facă încă un pas către titlul de campioni
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! "Regele" va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Antrenorul care l-a lansat pe Cristian Chivu în fotbalul mare, atac nemilos: "Cine ești tu să refuzi Ajax?"
Florin Prunea: "100% nu. Nici vorbă!" Pe cine exclude din cursa pentru banca tehnică a naționalei României
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Paranoia totală la Kremlin: Rusia creează o zonă de securitate uriașă în jurul reședinței lui Putin de la Soci

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

Un nou indicator rutier a apărut pe șosele din Europa și dă mari bătăi de cap șoferilor. Ce reprezintă, de fapt

De ce este atât de importantă Kharg, "Insula Interzisă" din Iran pe care nici SUA nu au avut curajul să o lovească. Până acum

