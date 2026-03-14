Antrenorul Cristi Chivu a primit nota 6 din partea publicației Tutto Mercato Web pentru felul în care a pregătit partida Inter Milano - Atalanta 1-1.

Cristi Chivu, notă onorabilă în ciuda eliminării

Evaluarea jurnaliștilor italieni este una cât se poate de onorabilă pentru tehnicianul român, ținând cont de faptul că Interul a pierdut două puncte în lupta pentru Serie A, iar Chivu a fost eliminat pentru proteste în minutul 85.

„Cristian Chivu 6 - Eliminat și furios pe arbitru, dar sunt greu de analizat incidentele de la finalul meciului.

Interul nu a fost la fel de strălucit ca în cele mai bune zile ale sale, dar a răspuns și a condus jocul pe deplin. Ceea ce s-a întâmplat în minutul 83 a fost imprevizibil”, a notat tuttomercatoweb.com.

Concluzia lui Luca Marelli despre faza controversată din Inter - Atalanta 1-1

Cristi Chivu a încasat cartonașul roșu pentru proteste în partida Inter - Atalanta 1-1. Antrenorul român a primit inițial cartonașul galben în minutul 83, fiind eliminat două minute mai târziu.

Chivu a fost înfuriat la maximum de hotărârea arbitrului Gianluca Manganiello, după consultarea VAR, de a valida golul de 1-1 marcat de către Nikola Krstovic în minutul 83. „Nerazzurrii” au reclamat un fault în atac.

Luca Marelli i-a dat însă dreptate „centralului” Gianluca Manganiello, susținând că a fost un contact prea ușor pentru a anula golul egalizator al oaspeților.

Marelli: „Contactul a fost foarte ușor”

„Nu există contact jos, singurul lucru este mâna pe spate, dar nu pare să apese. În opinia mea, Manganiello a făcut ceea ce trebuie neanulând golul. Pare a fi alegerea corectă pentru că nu există contact jos.

Frattesi a anticipat mingea, Scalvini a ajuns târziu și i-a atins piciorul lui Frattesi, dar privind imaginea, contactul a fost, de fapt, foarte ușor”, a declarat Luca Marelli, fost arbitru italian, citat de tuttomercatoweb.com.