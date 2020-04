Vesti bune pentru cluburile din Liga 1! Comitetul de Urgenta al FRF a modificat regulamentul de obtinere a licentei: care este noul termen

Din articol Comunicatul emis de FRF

Comitetul de Urgenta al FRF s-a reunit ieri si a stabilit o serie de modificari asupra regulamentului.

Comitetul de Urgenta a fost compus din Razvan Burleanu (presedintele FRF), Gino Iorgulescu (prim-vicepresedinte FRF) si Octavian Goga (vicepresedinte FRF).

Avand in vedere situatia creata din cauza pandemiei de Covid-19, cu acordul UEFA, comitetul a stabilit o serie de modificari in ceea ce priveste Regulamentul National de Licentiere a Cluburilor si de Fair-Play Financiar. Termenul pentru indeplinirea criteriilor financiare de obtinere a licentei de Liga 1 a fost prelungit pana la data de 29 mai.

Dinamo face eforturi sa achite suma de 180.000 de euro pentru obtinerea licentei, iar fanii echipei strang bani prin proiectul DDB.

Pe langa Dinamo, alte cinci cluburi sunt in pericol sa nu obtina licenta din cauza datoriilor, anunta in urma cu cateva zile secretarul general al LPF, Justin Stefan.

1. Dispune modificarea Regulamentului de Licentiere a cluburilor si de Fair-Play financiar astfel:

- Suspenda aplicarea prevederilor art. 47bis – lipsa datoriilor catre asigurarile sociale si autoritatile fiscale. Pentru evitarea oricarui dubiu acest criteriu nu va fi analizat in cursul prezentului proces de licentiere pentru obtinerea licentei aferente participarii in Liga 1 sezonul 2020/2021.

- Stabileste prelungirea termenului de gratie pentru indeplinirea criteriilor financiare de catre solicitantii licentei de Liga 1, sezonul 2020/2021, pana la data de 29 mai 2020, in loc de 30 aprilie 2020. Acest termen va fi avut in vedere in cuprinsul intregului Regulament pentru stabilirea termenului pana la care este necesara indeplinirea criteriilor financiare de catre solicitantii de licenta de Liga 1.

- Dispune modificarea termenului cu privire la depunerea informatiilor privind pragul de rentabilitate si indeplinirea cerintei privind pragul de rentabilitate, termen prevazut in cuprinsul 51 alin. 3, art. 58 alin. 1 și art. 59 alin. 3 de la 31 mai 2020 la 31 august 2020.

- Suspenda aplicarea prevederilor art. 61bis – lipsa datoriilor catre asigurarile sociale si autoritatile fiscale. Pentru evitarea oricarui dubiu acest criteriu nu va fi analizat in cursul procesului de monitorizare financiara desfasurat in anul 2020.

- Ca urmare a celor de mai sus, modifica termenele procesului de licentiere conform Anexei 1 (Etapele si termenele procesului de licentiere pentru acordarea licentei UEFA) si Anexei 2 (Etapele si termenele procesului de licentiere pentru acordarea licentei de Liga 1), precum si termenele procesului de monitorizare privind pragul de rentabilitate (Anexa 3).

- Cluburile solicitante de licenta vor incheia un act aditional la Conventia arbitrala prevazuta in Anexa nr. IX prin care vor fi modificate termenele solutionarii unui eventual litigiu la TAS in conformitate cu termenele stabilite prin prezenta Decizie in cuprinsul Anexelor 1, 2 si/sau 3 de mai sus. Actul aditional va fi transmis administrației de licentiere pana cel tarziu la data de 7 mai 2020 de catre solicitantii de licenta UEFA, respectiv 5 iunie 2020 de catre solicitantii de licenta de Liga 1.

2. Dispune suspendarea prevederilor art. 44 din Regulamentul privind conditiile de participare la Campionatul national Liga a 2-a. Pentru evitarea oricarui dubiu pentru participarea in sezonul 2020/2021 al Ligii a 2-a nu se va evalua conditia lipsei datoriilor financiare restante catre asigurarile sociale/autoritatile fiscale.